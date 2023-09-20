Atatürk'e hakaret eden lise öğrencisi gözaltına alındı

İstanbul'da bir lise öğrencisi, Atatürk'ün fotoğrafına hakarette bulundu. Polis ekipleri harekete geçerek öğrenciyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, idari ve adli süreç başlatıldığı belirtildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Atatürk'ün okul kitabındaki fotoğrafına hakarette bulunan lise öğrencisi A.E.S.'nin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul'da lise öğrencisi A.E.S. okul kitabından kopardığı Atatürk fotoğrafına hakarette bulundu. Arkadaşlarının cep telefonu kamerası ile kaydettiği o anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.E.S'yi gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakarette bulunan A.E.S. adlı şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. İdari ve adli süreç başlatılmıştır" denildi.