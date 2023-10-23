Atatürk Bulvarı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provası için trafiğe kapatılacak

Sakarya Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlama programı çerçevesinde yapılacak olan prova için Atatürk Bulvarı'nın yarın yarım gün trafiğe kapatılacağını duyurdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlama programı çerçevesinde yapılacak olan program hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Sakarya Valiliği, programların provası doğrultusunda yarın 08.30 ile 12.00 saatleri arasında Atatürk Bulvarı'nın çift yönlü geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 100. yıl kutlama programları vesilesiyle gerçekleştirilecek genel prova çerçevesinde, 24 Ekim Salı günü 08.30-12.00 saatleri arası Atatürk Bulvarı (Yeni Camii-Adapazarı Kültür Merkezi arası ve bulvara çıkan cadde ve sokaklar) çift yönlü geçici olarak araç trafiğine kapatılacaktır" denildi. - SAKARYA