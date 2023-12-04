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Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der CHP'den aday adaylığı için başvuru yaptı

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Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ataşehir Belediye Başkan aday adaylığı için başvuru gerçekleştirdi. Der, partisinin bayrağını yükseklere taşımak için mücadele göstereceğini ifade etti.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ataşehir Belediye Başkan aday adaylığı için başvuru gerçekleştirdi.

Ataşehir Belediyesinde Başkan Yardımcısı görevini yürüten Abdullah Der, yaklaşan yerel seçimler için CHP'den Ataşehir Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi. Der, partisinin bayrağını yükseklere taşımak için mücadele göstereceğini ifade etti.

Abdullah Der, "Aday adaylık dosyamı ilçe başkanımıza verdim. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Aday olmak herkesin doğal olarak hakkıdır. Biz de demokratik hakkımızı kullanarak aday adayı olduk. Partimiz eğer bizi aday gösterirse partimiz için elimizden geldiğince çalışacağız. Partimizin bayrağını yükseklere taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir Haberler

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