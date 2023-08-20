Atama ile geldi, seçimle güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, gerçekleştirilen kongrede atama ile geldiği göreve bu kez seçimle geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi( Mhp ) Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, gerçekleştirilen kongrede atama ile geldiği göreve bu kez seçimle geldi.

Mhp Salihli İlçe Teşkilatı, 14.Olağan Genel Kurulunu Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirdi. MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner'in divan başkanlığını yaptığı kongreye tek liste ile katılan mevcut başkan Halil Tüfek, genel kurula katılan tüm delegelerin oyunu alarak güven tazeledi.

MHP MYK üyesi Ali Uçak ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın birer konuşma yaptığı kongrede MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün gönderdiği mesajlar okundu.

"MHP, Türkiye'nin son kalesidir"

Kongreye katılan partililere ve delegelere teşekkür MHP İlçe Başkanı Halil Tüfek, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Başkan Tüfek " Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensupları olarak, gönül alarak, gönül kazanarak yola devam edeceğiz. Ülkücü hareket var olduğu müddetçe, birlik ve beraberliğimiz daim oldukça, üç hilalin önü kesilmeyecek, burçlardaki dalgalanması devam edecektir. Çünkü MHP, Türkiye'nin son kalesidir" dedi.

Yeni yönetim belirlendi

Halil Tüfek Başkanlığı'ndaki MHP Salihli İlçe Yönetimi Erol Cirit, Fatih Saltık, Günay Topkaya, Halil Ünkaya, İdris Bayram, İlyas Saltık, Mahmut Azak, Mustafa Ünveren, Mücahit Ercan, Nedim Çelik, Niyazi Başak, Nuh Koçak, Osman Nuri Suğrak, Ömer Genç, Sadık Cirit, Suat Pekçolak, Ulvi Kürşad Bayram ve Yaman Helvacı'dan oluştu. - MANİSA