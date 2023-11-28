Atakum Belediyesi 'Yerel Yönetimlerde Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik' Politika Belgesi'ne İmza Attı

ATAKUM Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Sendika Sözleşmesi'nin ardından 'Yerel Yönetimlerde Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik' Politika Belgesi'ne de imza attı.

Samsun'da Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği şartını imzalayan ilk belediye olan ve "Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz" projesi kapsamında Eşitlik Eylem Planı'nı adım adım uygulayan Atakum Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kadını toplumda güçlendirecek birbirinden önemli projelere öncülük eden Başkanı Av. Cemil Deveci, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Sendika Sözleşmesi'nin ardından 'Yerel Yönetimlerde Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik' Politika Belgesi'ne de imza attı. Başkan Deveci, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yerel yönetimlere gönderdiği Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi (ILO C 190) ve 206 sayılı Tavsiye Kararı'nın maddelerini hayata geçirmek için hazırladığı politika belgesini, Özgecan Kadın Danışma Merkezi çalışanları, gönüllüleri ve dernek başkanlarıyla beraber imzaladı.

'DÜNYANIN MERKEZİNDE KADIN VAR'

Başkan Av. Deveci, yaptığı konuşmada tavsiye niteliğinde olan maddelerin birçoğunu Atakum Belediyesi olarak hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayarak şöyle devam etti 'Bir ülkede otoriterleşme kararı verilmişse önce kadına baskıyla başlanır. Otoriterleşmiş tüm ülkelere bakın, önce kadından başlamışlar. Dünyanın merkezinde kadın var. Biz bunu henüz daha fark etmedik. Pek çok alanda kadınlar da fark etmedi. Kadınların biraz daha öne çıkması gerekiyor. Türk kadını bunu hak ediyor. Kurtuluş Savaşı'nda Türk kadını, kocasıyla oğluyla beraber cephede. Türk kadını Avrupa'da, Türkiye'de ilk kez siyasi parti kuruyor. Bu tarihsel gelişime rağmen içinde bulunduğumuz günlerde her gün bir kadın öldürülüyor' ifadelerini kullandı.

'SORUMLULUKLARIMIZI BİZE HATIRLATIYOR'

Kadınlara haklarına sahip çıkma çağrısında bulunan Başkan Deveci, 'Başka hiçbir ülkede olmayan ortak değerimiz var. Mustafa Kemal Atatürk ve onun kurduğu Cumhuriyet. Onun kurduğu Cumhuriyette kadın erkek eşit. Bugün değil 100 yıl öncesinden bu tarafa. Biz kendi hakkımızı kullanamamışız. Bu bildirge, bizim sorumluluklarımızı bize hatırlatıyor. Bunu yapalım.' cümlelerini kaydetti.

İSTİHDAMDA YÜZDE 50 CİNSİYET KOTASI

Politika Belgesi'nde 'Belediye, çalışanlarının istihdamında yüzde 50 cinsiyet kotasını belirler', 'İş yerinde şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için şiddet mağduru çalışanın gözetilmesi esastır', 'Belediye çalışanlarına farkındalık ve bilinçlendirme amaçlı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilir. Bu eğitimler çalışma süresinden sayılır.' ifadeleri yer alııyor. (DHA)