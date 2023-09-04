Atakum Belediye Meclisi Ek Bütçe Maddesini Komisyona Havale Etti

Samsun Atakum Belediye Meclisi toplantısında daha önce reddedilen 'ek bütçe' maddesi, tekrar görüşülmek üzere oybirliği ile komisyona havale edildi.

Samsun'un Atakum Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nın 1. Birleşimi belediyenin Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplam 7 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında ilk gündem maddesi "Ek bütçenin reddine dair kararın yeniden görüşülmesi" ile ilgili teklifi oldu. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci başkanlığında yapılan toplantıda zaman zaman ortam gerildi.

Meclisin açılışında konuşan Başkan Cemil Deveci, "Samsun ve ilçeleri daha önce olduğu gibi yaşanan selden yine olumsuz etkilendi. Atakum'da 200'e yakın iş yeri ve konut etkilendi. Cağaloğlu Bulvarı'nın zemin kotunun altındaki konutlar ve iş yerleri zarar gördü. Meskenlerde karyola seviyesinde sular birikti. Geçen ki sellerde de aynı şeyler yaşandı. O zaman nasıl engellenebilir diye inceledim. Bunların çoğuna iskan vermişiz, vermediklerimizi de tespit ettirmeye çalışıyorum. Birebir göremediklerimizle ilgili çok veri yok. Ama iskan vermişiz ve müteahhidin mülkiyetindeyse aslında iskanı iptal etme olanağı var" dedi.

"Ek bütçenin mecliste reddedilmesinin başka sorunlar oluşturacağı için yeniden görüşme işine başvurduk"

Reddedilen ek bütçe teklifinin yeniden görüşülmesi için meclise getirdiklerini ifade eden Başkan Deveci, "Ek bütçe asıl bütçenin usulüne uygun olarak yapılıyor. Olağanüstü koşullarda ek bütçe düzenleniyor. Normalde o yıl harcanacak bütçe yılbaşında düzenlemesi gerekir. Ülkemiz ve başka ülkelerde buna benzer olağanüstü süreç yaşanıyor. Bu yüzden ek bütçe yoluna gidiliyor. Ek bütçenin mecliste reddedilmesinin başka sorunlar oluşturacağı için yeniden görüşme işine başvurduk. Mecliste bu konuyu aşalım istiyorum. Cumhurbaşkanlığı bütçesinde bir hüküm var. Cumhurbaşkanlığı hükümet bütçesi daha önce reddedildi, evvelden böyle olunca da hükümet düşmüş oluyordu. Şimdi düşmüyor, değişti. TBMM'nin hükümeti denetleme yetkilerinden en büyüğü bütçe onayıydı. Diyelim ki reddedildi ya onaylanmadı. Onda da Cumhurbaşkanlığı bütçesinde bir önceki yılın bütçesini resen kullanıma veriyor. Onu da inceledim. Bazı belediyeler, o yola başvuran 1-2 belediye de var. Ben bu yollara başvurulmasın diye ek bütçe görüşmesini mecliste çözelim istedim" diye konuştu.

"Atakum bütçesiz kaldı"

İYİ Parti grubundan yapılan, "Reddedilen bütçe teklifi bir daha meclis gündemine getirilemez, ısrar edilemez" konusuna da açıklık getiren Cemil Deveci, "Sizin bahsettiğiniz maddeler, 'Bu madde yeniden görüşülmek üzere meclisin huzuruna getirilemez' değil. Bu bir ısrar maddesi değil. Yeniden görüşmek üzere meclise getiriyorum. Olağanüstü bir süreç var. Atakum Belediyesi diğer belediyelerde olduğu gibi bütçesiz kaldı. Bu bütçe 2022 yılındaki Ağustos ayının verileriyle yapıldı. O verilerle 2023 yılı bütçeleri oluşturulmaya çalışıldı. O günkü esas alınan rakamlar ile bugünkü rakamlar arasında 6-7 kat fark var. Bu önceden öngörülen bir şey değil. Bunu kanun koyucunun öngörmemiş olması burada bir boşluğun olduğu anlamına gelmez. Boşluğu hukuk doldurur. Danıştay doldurmuş. Yorum yöntemi ile doldurur. Eğer bir kamu kuruluşu bütçesiz kalacaksa onun adı da ek bütçe değil, 'bütçe'dir" şeklinde konuştu.

AK Parti grubundan yapılan, "Bugün oylamayalım, komisyonda görüşelim" talebini de kabul eden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Atakum Belediyesi ilk kez ek bütçe getirmiyor. 2 yıldır ülkede tüm kamu kurumları ek bütçe yapıyor. Zorunluluk ve olağanüstü koşullardan yapıyor. Beceremediği, tahmin etmediği ya da yetmediği veya memurlar iyi bütçe hazırlayamadığı için değil, öngörülemediği için ek bütçe yapıyor. Bunun adı olağanüstü koşullardır. Olağanüstü koşullarda hukukun, kanunun yazmadığını yargı mercileri, yorumcuları kamu yararına yorumlarlar. Bu bir hukuk metnidir. Bunu herkes bilmek zorundadır. Ek bütçe maddesinin komisyona havalesini istiyorsunuz. 'Ben bu konuda samimiyim, burada siyaset yapmıyorum, bu belediyeyi bütçesiz bırakmak' diyorsa 1 hafta sonra karar çıksın. O yüzden de maddenin yeniden görüşülmek üzere komisyona havalesini oylara sunuyum" ifadelerini kullandı.

Maddenin komisyona havalesi, oybirliği ile kabul edildi. Diğer 6 madde de daha kapsamlı incelenmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. - SAMSUN