ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek'ten Anayasa Mahkemesi'ne çağrı

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, "Bütün siyasiler; Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hukuksal yeri ile birlikte anayasal düzeni temsil eden AYM Başkanı ve üyelerinin mesleki onurları korumak adına birbirleri ile kavga ederken; AYM Başkanı ile Can Atalay kararına imza atan üyelere ağır hakaretler edilmesi karşısında, AYM Başkanının ve üyelerinin haftalardır suskun kalmaları oldukça düşündürücüdür. Size yapılan ağır hakaretler ve suçlamaların karşısında neden hala susuyorsunuz? ya çıkıp konuşun, ya da topluca istifa edin. Hiçbir şeyler olmamış gibi sessizliğinizin ifadesi nedir? Yoksa iktidar ile birlikte 'İyi polis, kötü polis' rolleri mi üstlendiniz" dedi.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması ile başlayan yargı krizi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Zeybek, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Anayasal düzen; Anayasa ve maddelerine uyma ile ayakta durur. ve anayasal düzenimizi, insan hak ve özgürlükleri koruma, yargıdaki yanlış kararları düzeltme görevi Anayasa Mahkemesi'nindir. Fakat üzülerek seyrediyoruz ki; hiç olmayacak tartışmalarla, kavgalarla ve ağır suçlamalarla AYM tamamen yok sayılmış, anayasal düzenden, 'Parti devleti' düzenine geçiş adımları atılmıştır. ve Can Atalay kararına imza atan AYM Başkanı ile üyelerine çok ağır hakaretler edildiği gibi, haklarında suç duyurusunda bulunulmasına tanık olmaktayız.

Hatta bir parti de diyor ki; 'AYM'yi tamamen kapatalım, başkanını da PKK'nın barınağı Kandil'e yollayalım,' Bütün bu ağır yakıştırmalar karşısında ilk konuşması ve haklarındaki iddialara millet adına cevap vermesi gereken Anayasa Mahkemesi Başkanı ile üyelerinin; haftalardır hiçbir şeyler olmamış, yokmuş gibi susmaları oldukça düşündürücüdür..

AYM'nin bu sessizliği de anayasal düzenimize ve hukuk devleti anlayışımıza ayrı bir yara açtığı gibi, ağır kuşkular doğurmuştur. Şimdi ATA Parti olarak; AYM Başkanı Zühtü Arslan'a ve üyelerine devletimiz ve milletimizin bekası adına çağrıda bulunuyoruz. Bütün siyasiler; Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Hukuksal yeri ile birlikte anayasal düzeni temsil eden AYM Başkanı ve üyelerinin mesleki onurları korumak adına, birbirleri ile kavga ederken; AYM Başkanı ile Can Atalay kararına imza atan üyelere ağır hakaretler edilmesi karşısında, AYM Başkanı'nın ve üyelerinin haftalardır suskun kalmaları oldukça düşündürücüdür. Size yapılan ağır hakaretler ve suçlamaların karşısında neden hala susuyorsunuz? ya çıkıp konuşun, ya da topluca istifa edin. Haftalardır neden susuyorsunuz? Hiçbir şeyler olmamış gibi sessizliğinizin ifadesi nedir? Yoksa iktidar ile birlikte 'İyi polis, kötü polis' rolleri mi üstlendiniz? Evet AYM'nin Başkanı Zühtü Bey.. Bakınız soyadınız da Arslan, çıkıp arslanlar gibi ya konuşun, ya da topluca istifa edin."