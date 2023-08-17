ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Suriyeli fırıncının çocuğa cinsel istismarıyla ilgili açıklama yaptı

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Suriyeli bir fırıncının 9 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasına ilişkin, "Bozova'daki rezaletin asıl sanığı mevcut iktidardır. İktidarın akılla bilimle yönetmesi gereken ülkeyi, siyasal dincilikle yönetmesinin yol açtığı büyük yanlışlardan birisi de Suriyeli yerleşmeciler uygulamasıdır. Ensar, muhacir denilerek Türkiye'yi Araplaştırmak sapkınlığının ilerde büyük felaketlere yol açacağının göstergelerinden biri de Bozova'da ortaya çıkan olaydır. İktidarı bir an önce tüm Suriyelileri ülkelerine göndermeye çağırıyorum" açıklamasını yaptı.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Şanlıurfa Bozova ilçesinde Suriyeli bir fırıncının 9 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasına tepki gösterdi. Zeybek yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Bozova'daki rezaletin asıl sanığı mevcut iktidardır. İktidarın akılla bilimle yönetmesi gereken ülkeyi, siyasal dincilikle yönetmesinin yol açtığı büyük yanlışlardan birisi de Suriyeli yerleşmeciler uygulamasıdır. Ensar, muhacir denilerek Türkiye'yi Araplaştırmak sapkınlığının ilerde büyük felaketlere yol açacağının göstergelerinden biri de Bozova'da ortaya çıkan olaydır. İktidarı bir an önce tüm Suriyelileri ülkelerine göndermeye çağırıyorum. Bunu yapmazlarsa tarih önünde sorumlu olacaklar, günü gelince de yasalar önünde hesap vereceklerdir. Karşıt partileri de bu konuda gereken tepkiyi vermeye, Milli Güvenlik Kurulu'nu iktidarı uyarma görevini yapmaya çağırıyorum."