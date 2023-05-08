ATA İttifakı'nın seçim otobüsüne taşlı saldırı

Van'dan Gaziantep'e gitmek üzere yola çıkan ATA İttifakı'nın seçim otobüsü, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde taşlı saldırıya uğradı. Otobüste hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

VAN'dan Gaziantep'e gitmek üzere yıla çıkan ATA İttifakı'nın seçim otobüsüne Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde taşlı saldırı düzenlendi. Otobüste hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'dan Gaziantep'e gitmek için yola çıkan ATA İttifakı'na ait, Cengiz Kılıç yönetimindeki 07 AVB 373 plakalı seçim otobüsü dün gece saatlerinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesi çıkışına geldiğinde taşlı saldırıya uğradı. Bunun üzerine şoför, otobüsü ilçenin çıkışındaki Bağdere Jandarma Karakolu'na çekti. Sadece şoför ve oğlunun olduğu otobüste yaklaşık 50 bin TL'lik hasar oluştu.

Jandarma, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.