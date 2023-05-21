ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan seçim açıklaması

ATA İttifakı'ndan cumhurbaşkanı adayı gösterilen Sinan Oğan, seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada " Türkiye'de güçlü bir milliyetçi seçmen kitlesinin görülmesine katkı sağladık, bu söylem milliyetçi kitlenin genişlemesini sağladı. Seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlamakla beraber, ikinci turun ana gündemini de belirleme yetisine sahip olduk. İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık" dedi.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak seçime katılan Sinan Oğan, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Oğan açıklamasında, "Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde; Türk Milliyetçiliğini ve Atatürkçülüğünü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik. HDP üzerinden oluşturulan 'kilit parti' söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik. İki ittifak arasında serpiştirilmiş, ikinci plana itilmiş ve adeta 'yedek' olarak görülen Türk milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin merkezine yerleştirdik, Türkiye'de güçlü bir milliyetçi seçmen kitlesinin görülmesine katkı sağladık, bu söylem milliyetçi kitlenin genişlemesini sağladı. Seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlamakla beraber, ikinci turun ana gündemini de belirleme yetisine sahip olduk. İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık, bizi 'dikkate almak istemeyen', 'saymaya gerek görmeyen' siyasetin bu başlattığımız hareketi saydığını gördük. Sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduk, bu konuda her iki ittifaka da da bir geri dönüş takviminin oluşturulmasına katkıda bulunduk. PKK, FETÖ vb gibi her türlü terör örgütüyle mücadele konusunda takındığımız ilkeli ve kararlı tavrın siyasetin ana akımında da yer bulmasını sağladık. HDP ve Hüda-Par'ın Türk siyasetini esir almalarına engel olduk. Anayasanın değiştirilemez ilkeleri; Türklük gibi konularda farkındalık oluşturduk. Yürüttüğümüz ilkeli ve kaliteli siyaset tarzı toplumumuzun büyük takdir ve desteğini görerek, siyaset yapma tarzımızla farkındalık oluşturduk. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerine yer verdi. Öte yandan, Oğan'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasının sonuna eklediği #OAnGeliyor ve #Pazartesi etiketleri, ATA İttifakı ve Sinan Oğan'ın, seçimin 2'nci turu için süren müzakerelerin sonucunda alınan kararı pazartesi günü açıklayacakları şeklinde yorumlandı.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023