Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'yi ziyaret etti

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'yi ziyaret etti.

Parti genel merkezindeki ziyaretin ardından Oğan ve Çelebi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Oğan, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin çok önemli olduğunu, Türk milletine ve Türk devletine yakışır bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Sinan Oğan, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün eğer 'Ben seçimden çekiliyorum' derse CHP seçmeninin ikinci tercihi biziz. Eğer Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'Seçimden çekiliyorum' derse AK Parti seçmeninin de ikinci tercihi biziz. Bu Türkiye'nin ortak paydası demektir. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Erdoğan arasında kamplaşan Türkiye'nin, son yirmi senedir kamplaşmaktan yorulan Türkiye'nin tek çıkış noktasıyız." diye konuştu.

Artık kamplaşmaların bitmesi ve yeni bir siyaset dilinin konuşulması gerektiğini ifade eden Oğan, Anavatan Partisi'yle de daha güçlü olunacağını söyledi.

Savaşa değil, seçime gidildiğini dile getiren Oğan, seçime gölge düşülecek herhangi bir hareket, çatışma, kan dökülmesinin ülkeyi ve milleti yaralayacağını belirtti.

"Bu ülkenin HDP ve HÜDA PAR arasında sıkışmasına müsaade etmeyeceğiz"

Oğan, "Ben bugün bütün liderleri, başta Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Erdoğan olmak üzere Bahçelievler'de saat 15.00'te kahve içmeye davet ediyorum. Vatandaşlarımız gelsinler, görsünler ki evet cumhurbaşkanı adayları oturup kahve içebiliyorsa, biz neden kavga edelim? Cumhurbaşkanı adayları eğer oturup konuşabiliyorsa biz neden kamplaşalım? O sebeple buradan çağrıda bulunuyorum. Gelin topluma bu fotoğrafı verelim. Türk toplumu rahatlasın." şeklinde konuştu.

Anketlere göre seçimlerin ikinci tura kalacağını, kalan tarafın kendileri olacağını söyleyen Oğan, şunları kaydetti:

"İkinci tura kalan taraf biz olmazsak, o zaman tavrımız ne olacak? Bizim üzerimizden medyada son bir hafta içerisinde yürütülen olumsuz kampanyalara da kesin ve net bir dille cevap vereyim. Birinci tur öncesi hiç kimseyle oturup hiçbir pazarlık içine girmedik. Bizim siyaset çizgimizde böyle bir pazarlık yoktur. Biz omurgalı ve dik bir duruş sergiliyoruz. O sebeple eğer ikinci tura kalırsak zaten ikinci turun kazananı biz olacağız. Olur da kalmazsak en başından biz ne demiştik? Sözümüzün arkasındayız. Bu ülkenin HDP ve HÜDA PAR arasında sıkışmasına müsaade etmeyeceğiz. Kandil Dağı ve domuz bağının bu ülkeyi teslim almasına müsaade etmeyeceğiz. Terör örgütlerinin ikinci turda ve onların uzantılarının ne Millet İttifakı'nı ne Cumhur İttifakı'nı tehdit etmesine müsaade etmeyeceğiz. Anahtarı HDP'den, bölücülerden alacağız Türk milliyetçilerine, Atatürkçülere, vatanseverlere teslim edeceğiz demiştik, bugün aynı fikirdeyiz."

"Birbirimizi anlamaya, dinlemeye ihtiyacımız var"

Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi de yarın çok kritik bir seçime gidildiğini, seçimin ülke, devlet, millet için hayır getirmesini temenni etti.

Ayrışan, çatışan, kavga eden değil; birleşen, bütünleşen, birliği, beraberliği tesis eden bir Türkiye hedefi ve iddialarının olduğunu dile getiren Çelebi, bu anlamda Oğan'ın ilkeli duruşunu çok kıymetli bulduklarını söyledi.

Çelebi, "Türkiye'nin birlik, beraberlik ve dirlikle neleri başardığını geçmişte yaşadık. Bugün de bu minvalde büyük bir birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Birbirimizi anlamaya, dinlemeye ihtiyacımız var. Pazartesi de hep beraber kardeşiz. Olabildiğince bu gerginlikleri atarak seçim sürecini yaşamamız lazım." diye konuştu.

Çelebi, Oğan'a seçimde başarı diledi.