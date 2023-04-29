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Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Oğan, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Oğan, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

Politika Haberleri

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Samsun'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Samsun'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Bafra ilçesinde Asri Mezarlık'taki şehit kabirlerine ziyarette bulunarak dua okuyan Oğan, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyareti yapıp vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşları selamlayan Oğan, Bafra Muharip Gaziler Derneği ile Bafra Kosovalılar Derneğine ziyarette bulundu. Oğan, ilçedeki restoranda fırının başına geçerek Bafra pidesi yaptı.

Oğan, il merkezinde de dernek ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Politika

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