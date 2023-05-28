ASO Başkanı Seyit Ardıç'tan Cumhurbaşkanı Seçimi açıklaması

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu sonuçlarına ilişkin, "Bundan sonra tüm enerjimizi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi ekonomik ve sosyal alanda daha da ileriye götürecek adımları atmak için harcayacağımızı umuyorum." ifadesini kullandı.

Ardıç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin bugün yapılan seçimle yeni bir döneme girdiğini belirterek, "Milletimizin iradesiyle tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimin demokrasiye yaraşır, barışçıl ve güvenli koşullarda, huzurla gerçekleşmesinin en büyük sevinçleri olduğunu vurgulayan Ardıç, kazananın demokrasi ve Türkiye olduğunu bildirdi. Ardıç, "Bundan sonra tüm enerjimizi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi ekonomik ve sosyal alanda daha da ileriye götürecek adımları atmak için harcayacağımızı umuyorum." ifadesini kullandı.