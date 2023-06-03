ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: Yeni kabine Türkiye Yüzyılı'na yakışır kadroların oluşturulduğunu gösteriyor

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesini değerlendirirken, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok deneyimli bir lider. Türkiye Yüzyılı'na yakışır kadroların ince eleyip sık dokunarak oluşturulduğu aşikar. Özellikle enflasyonla ve faizle mücadeleden taviz verilmemesini bekliyor, 'üreterek büyüyen Türkiye' hedefinden vazgeçilmemesini temenni ediyoruz. Omuzlarında yük ağır, sorumlulukları büyük, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadrolara olan inancımız tam. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesini değerlendirirken, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok deneyimli bir lider. Türkiye Yüzyılı'na yakışır kadroların ince eleyip sık dokunarak oluşturulduğu aşikar. Özellikle enflasyonla ve faizle mücadeleden taviz verilmemesini bekliyor, 'üreterek büyüyen Türkiye' hedefinden vazgeçilmemesini temenni ediyoruz. Omuzlarında yük ağır, sorumlulukları büyük, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadrolara olan inancımız tam. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

ASKON'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarını sürekli eser siyaseti üzerine yürüttüğünü vurgulayarak, "Bunca tecrübenin ardından Türkiye Yüzyılı kavramı içinde eser siyasetinin yanında Cumhuriyet'in 100. yılında Türk mührünü cihana vuracak bir Türkiye'den bahsedilmektedir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı'mız yılların deneyimiyle şüphesiz yeni kabinesini oluşturmuş gözüküyor. Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden genç bir ismi bakan yapmasından da bunu rahatlıkla görebilmekteyiz. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek gibi çok deneyimli bir ismin getirilmesi piyasalarca çok çabuk kabul görecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Önceliğin enflasyon ve ülkenin yeniden inşası olması gerektiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Yeni kabinenin öncelikleri arasında halkın alım gücünü yükseltecek uygulamalara ağırlık vererek öncelikle enflasyonu tek hanelere düşürmek olacaktır. Deprem bölgesi yeniden inşa edilirken deprem bölgesinde yer alan Türkiye'nin genelinde de inşa çalışmaları yürütülecektir. Buna mukabil yatırım ve üretim odaklı ekonomi modelimiz ile daha çok üreten ve ürettiğini daha çok pazara sunabilen bir Türkiye'yi beklemekteyiz. Yine ha keza küresel bağlamda denge siyaseti gözeterek önceliklerimizden taviz vermeden gelişmiş ülkelerle entegre bir şekilde ticaretimizi artırılmalı ve ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmeliyiz."

Faizle mücadeleden taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Aydın, "Türkiye tüm dünyaya rüştünü ispatlamış bir ülkedir. Eskisinden çok daha saygı ve kabul görecektir. Prangalarından kurtulmuş kendi hür politikalarını uygulayabilecek kapasitededir. Bu nedenle iş insanları olarak faizle mücadeleden taviz verilmemesini ve 'üreterek büyüyen Türkiye' hedefinden vazgeçilmemesini temenni ediyoruz. Bütün bu dinamikler ve bilinçle çalışacak kadroların başarılı olacağına inancımız tamdır. Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.