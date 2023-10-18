ASKON Başkanı İsrail'in Gazze'deki saldırısını kınadı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını kınadığını belirterek, "Sivilleri direkt hedef alan, hastaneleri, okulları vurarak masumlara yaşam hakkı tanımayan bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi elzemdir. İsrail'in gelmiş olduğu nokta, artık soykırım amacının ve maksadının apaçık resmidir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını kınadığını belirterek, "Sivilleri direkt hedef alan, hastaneleri, okulları vurarak masumlara yaşam hakkı tanımayan bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi elzemdir. İsrail'in gelmiş olduğu nokta, artık soykırım amacının ve maksadının apaçık resmidir." değerlendirmesinde bulundu.

ASKON Başkanı Aydın, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Gazze'de terör devleti İsrail'in bir hastaneyi hedef alması neticesinde yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden derin bir infial duyuyoruz." ifadelerini kullanan Aydın, saldırıları en şiddetli biçimde lanetlediklerini aktardı.

Sivilleri direkt hedef alan, hastaneleri, okulları vurarak masumlara yaşam hakkı tanımayan bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesinin elzem olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"İsrail'in gelmiş olduğu nokta, artık soykırım amacının ve maksadının apaçık resmidir. Tüm dünyanın gözlerinin içine bakarak hiçbir hak, hukuk gözetmeden çoluk, çocuk, yaşlı ve kadınları katleden, insanlığın yüz karası İsrail, yüzlerce savaş suçu işlemektedir. İsrail, ne olduğunu, dünya barışı ve insanlık için nasıl bir tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Bu nedenle tüm insanlıktan tecrit edildiği gibi katliamların arkasında olanlara da kesinlikle hesabı sorulmalıdır.

Masum Filistin halkının gördüğü bu zulme karşı durmak artık tüm insanlığın görevi haline gelmiştir. Birleşmiş Milletlerin 1947'de almış olduğu iki devletli çözümü hiçe sayarak işgallerine devam eden, kuruluşuna giden günden bu yana adeta soykırım yaparcasına çocuk, kadın, yaşlı demeden sivilleri katleden İsrail'in Gazze'de hastaneyi vurarak 500'ü aşkın sivili hedef alması caniliğini bir kere daha ortaya koymuştur. İsrail'le sorgusuz tüm İslam devletlerinin normalleşme sürecini askıya alması, İsrail'i her alanda dışlayarak tecrit etmesi ve sonuçları ne olursa olsun Gazze'deki sivilleri korumaya alması gerekmektedir."