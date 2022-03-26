Askersiz statüdeki Sisam Adası'nda Yunan komandolarından geçit töreni - Haberler

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Askersiz statüdeki Sisam Adası'nda Yunan komandolarından geçit töreni

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Askersiz statüdeki Sisam Adası'nda Yunan komandolarından geçit töreni

Yunanistan'da komandolar, Lozan Antlaşması'na göre askersiz statüde olan Sisam Adası'ndaki geçit töreninde yürüdü.

Yunanistan'da komandolar, Lozan Antlaşması'na göre askersiz statüde olan Sisam Adası'ndaki geçit töreninde yürüdü.

Atina yönetiminden tepki çeken bir hamle geldi. Lozan Antlaşması'na göre askersiz statüde olan Sisam Adası'nda 25 Mart Bağımsızlık Günü kapsamında geçit töreni düzenlendi. Yunan komandolarının yürüdüğü törene katılan Sisam Adası Vali Yardımcısı Vasilis Panourakis, yaptığı konuşmada, "Yunan savaşçılarımızın idealleri ve ruhları, en güçlü miras olmanın yanı sıra tükenmez bir değer kaynağı olmuş ve kaçınılmaz olarak dünya tarihini etkilemiştir. Etkilemeye de devam etmektedir" dedi.

Sisam Adası gayri askeri statüde

Sisam Adası, 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ve 1947'de imzalanan Paris Anlaşması ile Ada'da kolluk ve jandarma kuvveti dışında asker bulundurulmaması hükmüne bağlandı. Ancak 1960 yılından sonra Yunanistan, antlaşmalara uymayarak adalara asker ve mühimmat göndermeye başladı. Türkiye'den ilk tepki 29 Haziran 1964'te Yunanistan'a nota verilerek gösterilmiş olsa da Yunanistan'ın adaları silahlandırması hız kesmedi. - ATİNA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Lozan Antlaşması, Sisam Adası, Yunanistan, Yunan, Politika, Haberler

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