Aşkale'de Özyılmaz rüzgarı

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için son üç gün ile birlikte AK Parti İl ve İlçe teşkilatlarının yanı sıra önceki dönem milletvekilleri ve bakanlar adeta seferberlik ilan etti.

Seçimlerin adeta önemini her köşe başında vatandaşlara anlatan AK Partililer, son virajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibine fark atması için canhıraş gayret gösteriyorlar. AK Parti Önceki Dönem Milletvekillerinden Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, bugünkü seçim gezisinde Aşkale'ye çıkarma yaptı.

Aşkale esnafıyla ve vatandaşlarla görüşen Prof. Dr. Özyılmaz'a adeta sevgi seli olduğu görüldü.

Vatandaşlarla görüşmelerinde özellikle AK Partinin Milli Eğitim yatırımlarına dikkat çeken Özyılmaz, AK Parti Hükümetlerinin, her üniversitenin bulunduğu şehir ya da ilçeye, donanımlı okul binalarının yanında modern öğrenci yurtları, yemekhaneler, kafeler, mescitler, kütüphaneler; futbol sahaları, kültürel ve spor amaçlı salonlar gibi çok amaçlı mekanlar ve yaşam merkezleri inşa ettiğine dikkat çekti. Özellikle 2022 yılında bu alanda fazlasıyla ileri gidildiğini anlatan Özyılmaz, bu yatırımların Cumhuriyet döneminin rekoru olduğunu dile getirdi. Her yıl üniversiteler açıldığında az ya da çok, öğrenci yurtları konusunun gündeme geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Özyılmaz, "Bu çerçevede muhalefet partileri, öğrencilerin iaşe, ibate ve barınma sorunları üzerinden hükümete yüklenmeğe çalışırlardı. Geçtiğimiz yıl AK Parti ile muhalefet partileri arasında başka konularda her yıla göre daha sert tartışmalar yapılmasına rağmen, öğrenci yurtlarıyla ilgili olarak en ufak bir tartışma yaşanmamıştır. Çünkü artık muhalefet partileri, öğrenci yurtlarıyla ilgili söyleyecek söz bulamamıştır" diye konuştu.

Öğrencilere çok yönlü destekler verildi

İlkokuldan doktora sınıfına kadar her düzeydeki öğrencilere kitap, kırtasiye, maddi destek, kredi, burs, yiyecek-içecek, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım desteği sağlandığına vurgu yapan Önceki Dönem AK Parti Milletvekili Özyılmaz, "Örneğin lisans öğrencisine: 800-1500 TL, yüksek lisans öğrencisine: 1700-2600 TL, doktora öğrencilerine: 2600- 4000 TL olarak verilmektedir. Öğretim Üye ve Yardımcılarına Bilimsel Araştırma Desteği Sağlandı: Ak Parti, Ülkemizdeki diğer memur ve çalışanlarla beraber yapılan artışlara paralel olarak, sadece Üniversite öğretim üye ve yardımcılarına has olan maaş geliştirmeleri yaptı. Ayrıca onların, yeni fikirler üretip geliştirebilmeleri için, yaptıkları her türden araştırma-geliştirme projelerine TUBA, TÜBİTAK gibi kuruluşlar eliyle ve üniversite bütçelerinden ciddi destekler verdi. Öğrenci Harçlarını Ak Parti Hükümetleri Kaldırdı: Ak Parti'den önce, kamu üniversitelerinde yıllardan beri var olan ve öğrencilerin ödemeleri gereken 'üniversite harçlarını' daha 2000'li yılların başında Ak Parti Hükümetleri tamamen kaldırdı, buna son verdi. Böylece 'paralı' gibi görünen kamu üniversiteleri üzerinden bu durum kalkmış oldu. Bunun ardından üniversite öğrencilerine daha fazla kredi, burs, yurt ve pek çok destekler sağladı" dedi. - ERZURUM