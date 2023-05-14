Asırlık çınar Fatma nine sandık başına gitti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 94 yaşındaki kadın sandık başına gitti.

Türkiye'de yüzyılın seçimi olarak nitelendirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Fatma nine her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oy kullanmak için sandık başında oyunu kullandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Büyük tekke köyünde yaşayan aynı zamanda TSO Başkanı Recep Ocak'ın babaannesi Olan 94 yaşındaki Fatma Ocak yatağından kalkarak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına giderek oyunu kullandı. Ocak, seçimlerin önemine dikkat çekerek ülkenin geleceği için hayırlı sonuçlar diledi. Torunu Recep Ocak ise babanesinin 28 seçimdir oy kullandığını belirtti. - ZONGULDAK