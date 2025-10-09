Aşırı Sağcı Bakanlardan Ateşkes Anlaşmasına 'Hayır' Oyu Tehdidi

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas ile varılan ateşkes anlaşması için kabinede yapılacak oylamada, "hayır" oyu vereceklerini belirtti.

İsrail'de Güvenlik Kabinesi'nin toplantısı sona erdi. İlerleyen saatler kabinenin tamamının bir araya gelerek, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını oylaması ve onaylaması bekleniyor. Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, oylama öncesi yaptıkları açıklamada, ateşkes anlaşmasına dair oylamada "hayır" oyu vereceklerini belirtti.

İsrailli esirlerin serbest bırakılacağı için mutlu olduğunu fakat Filistinli mahkumların serbest bırakılmasına karşı çıktığını ifade eden Ben Gvir, bu nedenle ateşkes anlaşmasını desteklemeyeceklerini aktardı.

Ben Gvir'den Netanyahu'ya hükümeti düşürme tehdidi

Ben Gvir, "Son günlerde Başbakan ile yaptığım görüşmelerde, hiçbir koşulda Gazze'de Hamas yönetiminin devam etmesine izin verecek bir hükümetin parçası olmayacağımı açıkça belirttim. Bu, kesin bir kırmızı çizgidir. Başbakan, bana bunun böyle olacağını taahhüt etti. Başbakan'a söyledim, sizlere de söylüyorum, İsrail vatandaşları: Hiçbir şekilde aldatılmanıza izin vermeyeceğim. Hamas yönetimi ortadan kaldırılmazsa veya bize ortadan kaldırıldığı söylenir ama aslında başka bir kisve altında varlığını sürdürürse, Otzma Yehudit hükümeti feshedecektir" dedi. - TEL AVİV