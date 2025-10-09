Haberler

Aşırı Sağcı Bakanlardan Ateşkes Anlaşmasına 'Hayır' Oyu Tehdidi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına karşı çıkarak oylamada 'hayır' oyu vereceklerini açıkladı. Ben Gvir, hükümeti Hamas yönetimi devam ederse düşürme tehdidinde bulundu.

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas ile varılan ateşkes anlaşması için kabinede yapılacak oylamada, "hayır" oyu vereceklerini belirtti.

İsrail'de Güvenlik Kabinesi'nin toplantısı sona erdi. İlerleyen saatler kabinenin tamamının bir araya gelerek, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını oylaması ve onaylaması bekleniyor. Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, oylama öncesi yaptıkları açıklamada, ateşkes anlaşmasına dair oylamada "hayır" oyu vereceklerini belirtti.

İsrailli esirlerin serbest bırakılacağı için mutlu olduğunu fakat Filistinli mahkumların serbest bırakılmasına karşı çıktığını ifade eden Ben Gvir, bu nedenle ateşkes anlaşmasını desteklemeyeceklerini aktardı.

Ben Gvir'den Netanyahu'ya hükümeti düşürme tehdidi

Ben Gvir, "Son günlerde Başbakan ile yaptığım görüşmelerde, hiçbir koşulda Gazze'de Hamas yönetiminin devam etmesine izin verecek bir hükümetin parçası olmayacağımı açıkça belirttim. Bu, kesin bir kırmızı çizgidir. Başbakan, bana bunun böyle olacağını taahhüt etti. Başbakan'a söyledim, sizlere de söylüyorum, İsrail vatandaşları: Hiçbir şekilde aldatılmanıza izin vermeyeceğim. Hamas yönetimi ortadan kaldırılmazsa veya bize ortadan kaldırıldığı söylenir ama aslında başka bir kisve altında varlığını sürdürürse, Otzma Yehudit hükümeti feshedecektir" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Hamas: Gazze'de kalıcı ateşkes başladı

Dünyanın beklediği açıklama Hamas'tan geldi! Gözler şimdi İsrail'de
'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?' anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı

"Sorunları hangi parti çözer?" anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bazılarının adını ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke

İşte Gazze'de ateşkese karşı çıkan 10 ülke
'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?' anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı

"Sorunları hangi parti çözer?" anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.