ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Atatürk'ü anma mesajı yayımladı

ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yıldırım, Atatürk'ü özlem ve saygıyla anarken, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında değerlerimizi koruma ve yaşatma azmiyle dolu olduklarını belirtti.

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yıl dönümünde özlem ve saygıyla anıyoruz" dedi.

"10 Kasım'larda Büyük Önderimizin aramızdan ayrılışının büyük hüznünü yaşarken, 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yıl 100'üncü yılını kutlama onurunu yaşıyoruz" diyen Dr. Yıldırım, mesajını şöyle dürdürdü: "Atamızın manevi mirası ve eserleri yolumuzu aydınlatan birer rehber olarak bizlere ilham vermektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bizlere emanet edilen değerlerimizi koruma ve yaşatma azmiyle doluyuz. Bu vesileyle Büyük Önderimizi ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını bir kez daha saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz." - GAZİANTEP