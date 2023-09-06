ASEAN Ülkeleri, Barış ve İstikrarın Korunmasının Önemini Vurguladı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri, barış ve istikrarın korunmamasının bölgenin büyümesini sekteye uğratmasından endişe duyuyor. ASEAN+3 Zirvesi'nde yapılan görüşmelerde, yeşil ekonominin geliştirilmesi ve işbirliği fırsatlarının yaratılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, ASEAN-ABD Zirvesi'nde ASEAN liderleri, ABD ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri, barış ve istikrarın korunmamasının bölgenin büyümesini sekteye uğratmasından endişe duyuyor.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 43. ASEAN Zirvesi marjında düzenlenen 26. ASEAN+3 Zirvesi'nde ASEAN ülkeleri yetkilileri, Çin, Japonya ve Güney Kore liderleri ile bir araya geldi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 26. ASEAN+3 Zirvesi'nin açılış konuşmasında, yeşil ekonominin geliştirilmesine odaklanarak yeni işbirliği fırsatlarının yaratılması gerektiğini dile getirdi.

ASEAN'ın Çin, Japonya ve Güney Kore'nin, elektrikli araç batarya ekosisteminin ve ASEAN Hint-Pasifik Forumu'nun geliştirilmesine katkılarını takdirle karşıladığını ifade eden Widodo, bu adımların bölgenin gelişmesinde önemli olduğunu vurguladı.

Widodo, ASEAN'ın, bölgede barış ve istikrarın sağlanmaması durumunda bölgenin büyümesinin sekteye uğrayacağından endişe duyduğunu bildirerek, "Bu nedenle hepimizi aynı duyguları paylaşmaya, aynı bilince sahip olmaya ve uluslararası hukuka saygı göstermeyi sürdürerek, bölgesel barış ve istikrarı hep birlikte korumaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

11. ASEAN-ABD Zirvesi gerçekleştirildi

ASEAN'ın resmi sitesinden yayımlanan açıklamaya göre, 11. ASEAN-ABD Zirvesi kapsamında ASEAN liderleri, Washington'ı temsilen gelen Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüştü.

ASEAN'ın Hint-Pasifik'e bakış açısının geliştirilmesinin önemine işaret edilen görüşmede, ASEAN-ABD Eylem Planı Ekinin (2021-2025) Kapsamlı Stratejik Ortaklığı yansıtacak şekilde somut, anlamlı ve karşılıklı faydaya dayalı olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Görüşmede ayrıca, ABD'de bir ASEAN-ABD Merkezi kurulması planından duyulan memnuniyet dile getirildi.