ASEAN+3 Çevre Bakanları Toplantısı Viyentiyan'da Gerçekleşti

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri ile Çin, Japonya ve Güney Kore (ASEAN+3), çevre konusunda işbirliğini ele alıp teşvik etmek üzere Laos'un başkenti Viyentiyan'da 18. ASEAN+3 Çevre Bakanları Toplantısı'nda bir araya geldi.

VİYENTİYAN, 24 Ağustos (Xinhua) -- Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri ile Çin, Japonya ve Güney Kore (ASEAN+3), çevre konusunda işbirliğini ele alıp teşvik etmek üzere Laos'un başkenti Viyentiyan'da 18. ASEAN+3 Çevre Bakanları Toplantısı'nda bir araya geldi.

Perşembe günü düzenlenen açılış töreninde konuşan Laos Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Bounkham Vorachit, çevre konularının doğası itibariyle sektörler arası olduğunu ve hem bölgesel hem de küresel seviyede sosyoekonomik kalkınma ve insanın refahı üzerinde önemli etkilere sahip olduğunu söyledi.

Bounkham; Çin, Japonya ve Güney Kore ile işbirliğini sürdürmenin, tüm ASEAN üye ülkeleri için sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirme açısından kilit önemde olduğunu belirtti.

Çevre Bakanları Toplantısı, ASEAN+3 ülkeleri arasında çevre konusundaki işbirliğini teşvik etmek üzere her yıl düzenleniyor.