Artvinli kadınlar ve çocuklar Filistin'de yapılan zulme karşı yürüyüş düzenledi

Artvin'de yaşayan kadınlar, İsrail'in Gazze'de yaşayan sivillere yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Artvin Belediyesi Atapark önünde toplanan kadın ve çocuklar, büyük bir Türk Bayrağı ve "Tabutların Küçük Olduğu Yerde Zulüm Büyük Olur" pankartı arkasında Cumhuriyet caddesi ve İnönü caddesi boyunca yürüdü.

Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu simgesinin yer almadığı yürüyüşte kadınlar, ellerine Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'de film çekilmiyor ama herkes seyirci", "Zulme karşı tek yürek, zulme karşı tek bilek", "Filistin'de ölüm bebek işi", "Artvinli kadınlar Filistinli annelerin yanında", "Bu bir savaş değil soykırım" yazılı dövizler ile İsrail'e tepki gösterdi.

Halitpaşa meydanında çocukların Filistin için okuduğu şiirler sonrasında dualar edildi. Yürüyüş Milli İrade meydanında son buldu.

Ekranlarda izledikleri soykırıma duyarsız kalmamak adına Artvinli çocuklar olarak yürüyüşe katıldıklarını söyleyen Mümine Soydan, artık çocukların ölmemesini bu zulme dur denilmesini istedi.

Yürüyüşe katılan Zeynep Feyza Karali ise İsrail'in Filistin'e yaptıklarının cezasını fazlasıyla çekmesini isteyerek şunları söyledi: " Biz burada yürüyüş yapıyoruz. Biz burada yoruluyoruz. Belki küçük bir kağıt kesiğinden ağlıyoruz ama orda çocuklar bombalanıyor ve yapabilecekleri hiç bir şey yok. Kaldıkları hastane bombalanıyor. Gidecek okulları yok ve bu yüzden de her gün kaç gece ağlıyorlar. Bizim burada yapabileceğimiz tek şey, dua edebilmek. Bizim onlara dualarımız gidiyor. Onlar orada acı çekerken biz bunu seyredemeyiz. İsrail'i durdurmamız gerek." - ARTVİN