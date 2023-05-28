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Artvin'de Seçim Sonucu Gerginliği

Politika Haberleri

Artvin'de seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamaların ardından Atapark Meydanı’nda AKP ve CHP’liler arasında gerginlik yaşandı.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'de seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamaların ardından Atapark Meydanı'nda AKP ve CHP'liler arasında gerginlik yaşandı.

Artvin merkezde Atapark Meydanı'nda AKP'li vatandaşların CHP'li vatandaşlara müdahale etmesi sonrasında gerginlik yaşandı.

Olayların yatıştırılmasının ardından AKP'liler, bölgeden ayrılarak valilik önünde kutlama yaptı.

Kaynak: ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti Artvin Politika Haberler

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