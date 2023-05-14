Artvin'de KOAH hastası engelli kadın oksijen tüpü ile oy kullanmaya geldi

ARTVİN - Artvin'de 61 yaşındaki KOAH hastası kadın tekerlekli sandalyesi ile beraberindeki oksijen tüpüyle oy kullanmaya geldi.

Artvin'de KOAH hastası ve obezite olan engelli 61 yaşındaki Meryem İnam, tekerlekli sandalye ve oksijen tüpü ile Artvin Vakıfbank İlkokulunda bulunan 1010 sandıkta oyunu kullandı. Oğlunun ve vatandaşların yardımıyla sandığa getirilen İnam, oyunu kullandı. Vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten İnam, seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni etti.