Artvin'de İsrail'e Karşı Protesto

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'de Halit Paşa Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki gösterdi. İsrail mallarını boykot etme çağrısı yapan İHH Artvin Şube Başkanı Latif Yılmaz Türk, "Değerli kardeşlerimiz, ey Müslümanlar uyanın artık İsrail biz uyudukça zalimliklerine devam edecek, uyanın. Onlar para kaybetmekten korkar. Onların mallarını tüketmeyin ve boykotta bulunun, onların çaylarını kahvelerini içmeyin" dedi.

Artvin İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Memur- Sen Artvin Şube Başkanlığı'nca organize edilen protestoya Türkiye ve Filistin bayraklarıyla katılan vatandaşlar, İsrail aleyhinde slogan attı. İHH Artvin Şube Başkanı Latif Yılmaz Türk, "Evet, belki elimizden çok şey gelmiyor ama zaferden sorumlu değiliz, seferden sorumluyuz biz ve bugün buraya gelerek seferde olduğumuzu herkes gösteriyor. Tüm Türkiye ayakta bütün bu yapılanları protesto ediyor ancak lütfen uyanın ve ben uyanmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"SADECE SOSYAL MEDYADAN BİRŞEYLER YAZARAK OLMAZ"

Latif Yılmaz Türk yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün İsrail'in yapmış olduğu bu zulmü sadece protesto etmeyeceğiz. Ben bu gün burada uyuyan tepki göstermeyen Müslüman kardeşlerimizi uyandırmak için de burada olduğumuzu belirtmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, ey Müslümanlar uyanın artık. İsrail bu gibi zalimliklerle biz uyudukça zalimliklerine devam edecek, uyanın. Onlar para kaybetmekten korkar ve onların mallarını tüketmeyin ve boykotta bulunun, onların çaylarını kahvelerini içmeyin. Biz Müslümanlar artık kendimize gelmeliyiz değerli kardeşlerim. Biz artık uyanmalıyız ve neden korkuyoruz ben anlamış değilim. Sadece Facebook'tan, İnstagram'dan, Twitter'dan bir şeyler yazarak bu işler olmaz ve biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Paramızla, malımızla, canımızla göstereceğiz ve gerekirse kalbimizle buğuz ederek göstereceğiz ama göstereceğiz. Biz burada bugün İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali buradayız. Evet, belki elimizden çok şey gelmiyor ama zaferden sorumlu değiliz, seferden sorumluyuz biz ve bugün buraya gelerek seferde olduğumuzu herkes gösteriyor. Tüm Türkiye ayakta bütün bu yapılanları protesto ediyor ancak lütfen uyanalım. Ben uyanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bütün Müslümanlar uyandıkça bu zalimlikler sona erecek ve onların mallarını boykot ettikçe onlar geri çekilecek ve biz cesaretli oldukça onlar geri çekilecek. Bizim bunların farkına varmamız lazım. Neden korkuyoruz ve Allah bize zaferi vaat etmiştir."