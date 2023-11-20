Artvin'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
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Artvin'de Vali Cengiz Ünsal başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri için alınan ve planlanan güvenlik tedbirleri değerlendirildi.
Artvin'de, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Cengiz Ünsal başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına il genelinde alınan ve alınması planlanan güvenlik tedbirleri hakkındaki çalışmalar değerlendirildi.
Toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.
Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutan Vekili Serdar Uğurlu, kaymakamlar ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.