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Artvin'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Artvin'de Vali Cengiz Ünsal başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri için alınan ve planlanan güvenlik tedbirleri değerlendirildi.