Artvin'de Gençler Bağımsız Belediye Başkan Adayı Çıkarmaya Hazırlanıyor

UĞUR İSTANBULLU

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde Artvin'de bir araya gelen gençler bağımsız belediye başkan adayı çıkarmaya hazırlanıyor. Gençlik hareketinin sözcüsü Onur Dede aday çalışmalarıyla ilgili, "Memleketimizde yaşayan ve memleketimizin sorunlarını bilen ve beraberinde de sorunlar karşısında önerileri olan gençleriz ve bir araya geldik ve yerel seçimlerde bağımsız aday gösterme kararı çıktı ve biz de önümüzdeki süreçte bağımsız aday olarak adayımızı açıklayıp Artvin yerelinde seçimlerde kendi adayımızla hareket edeceğiz. İnsanlarımızın ve gençlerimizin Artvin'e gelmesi için bir sebep sunmamız lazım. Artvin'i daha yaşanılır bir hale getirmemiz lazım" dedi.

Yerel seçimler öncesinde partilerde aday adaylıkları öne çıkarken Artvin'de farklı bir çalışma başladı. Hiçbir siyasi partiyle ilişkili olmadıklarını açıklayan Artvinli gençler il merkezinde bağımsız belediye başkanı adayı göstermek için yola çıktılar. Kendilerini Bağımsız Gençlik Hareketi olarak adlandıran gençlik hareketinin sözcüsü Onur Dede, "Herhangi bir siyasi hareketle bağlantımız yok, Artvin'de yaşayan gençlerle birlikte yola çıktık. Hiçbir siyasi hareketle bağlantımız olmadığı gibi Artvin'de yaşayan ve Artvin'in sorunlarını bilen ve kendince ortaklaştıran ve gençlerin bir araya geldiği ve omuz omuza hareket eden bir gençlik hareketiyiz" diye konuştu.

"BEKLENTİMİZ YÖNÜNDE DEĞİŞİM OLMAMASI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

Onur Dede şunları söyledi:

"Memleketimizin sorunlarını bilen ve siyasetin içinde olan insanlarız ve gerek yaptığımız iş ve sokağa indiğimizde çevreden aldığımız tepkiler bunu artık bir zorunluluk haline getirmiştir. 2019 yerel seçimler sonrasında belediyenin el değiştirmesine rağmen bizim beklentimiz yönünde bir değişimin olmaması bizlerde hayal kırıklığı yaratmıştır. Mevcut yönetimden Artvin'de özellikle gençlere yönelik yeterince bir çalışma görmediğimiz için ve zaten önceki yönetimlerden de gençlere dönük bir çalışma görmemiştik. Artık Artvin gençlerinin inisiyatif geliştirmeleri zorunluluk olmuştur. Biz de memleketimizde yaşayan ve memleketimizin sorunlarını bilen ve beraberinde de sorunlar karşısında önerileri olan gençleriz ve bir araya geldik ve yerel seçimlerde bağımsız aday gösterme kararı çıktı ve biz de önümüzdeki süreçte bağımsız aday olarak adayımızı açıklayıp Artvin yerelinde seçimlerde kendi adayımızla hareket edeceğiz.

"HİÇBİR SİYASİ PARTİYLE BAĞIMIZ YOK"

Herhangi bir siyasi hareketle bağlantımız yok, Artvin'de yaşayan gençlerle birlikte yola çıktık. Artvin'de yaşayan ve Artvin'in sorunlarını bilen ve kendince ortaklaştıran ve gençlerin bir araya geldiği ve omuz omuza hareket eden bir gençlik hareketiyiz. Özellikle Artvin merkezinin diğer ilçelerden bir farkı var şöyle genç nüfus olarak diğer ilçelere göre Artvin merkezde genç nüfus daha fazla. Hala o siyasi bakış açısıyla ve demode kalmış ve 70'lerin, 80'lerin, 90'ların siyasetiyle yönetiliyoruz. Bizim Artvin'deki belediyeden beklentimiz, bunlar değil ve biz tam da bu nokta farklı bir şey ortaya çıkarmak istiyoruz. Yani esas çıkış amacımız şu; üniversiteyi dışarıda bitirmiş Artvin'e dönmüş ve aynı zamanda üniversitesini de burada okumuş ya da Artvin'den hiç dışarı çıkmamış gençler olarak, Artvin'de kalmamız için kendimize bir sebep bulmamız ya da üniversite için dışarı giden gençlerin Artvin'e dönmesi için bizim bu gençlere bir sebep bulmamız gerek. Biz tam da bu noktada hareket ederek yola çıkıyoruz. Yani burada insanlarımızın ve gençlerimizin Artvin'e gelmesi için bir sebep sunmamız lazım. Artvin'i daha yaşanılır bir hale getirmemiz lazım."