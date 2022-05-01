Artvin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları - Haberler

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Artvin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Artvin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm yurtta olduğu gibi Artvin'de de coşkuyla kutlandı.

ARTVİN (İHA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm yurtta olduğu gibi Artvin'de de coşkuyla kutlandı.

İl merkezinde Atapark önünde toplanan yaklaşık 500 kişi, trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi üzerinde sloganlar atarak, afişlerle yürüdü. 1 Mayıs tertip komitesi tarafından organize edilen kutlamalara birçok sivil toplum örgütü destek verdi. Polis kontrollerinden geçerek alana giren gruplar kutlamalarına burada devam etti. Program konuşmaların ardından yerel sanatçıların sahne aldığı konserlerle devam etti. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Caddesi, 1 Mayıs, Artvin, Politika, Haberler

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