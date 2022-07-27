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Artuklu Belediyesine geçici başkan atandı

Artuklu Belediyesine geçici başkan atandı

Mardin'in AK Partili Artuklu Belediyesi Başkanı Abdülkadir Tutaşı'nın, sağlık sorunlarının gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından boşalan başkanlık koltuğuna geçici olarak meclis üyesi atandı.

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Mardin'in AK Partili Artuklu Belediyesi Başkanı Abdülkadir Tutaşı'nın, sağlık sorunlarının gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından boşalan başkanlık koltuğuna geçici olarak meclis üyesi atandı.

AK Partili Artuklu Belediyesi Başkanı Abdülkadir Tutaşı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak belediye başkanlığından affını isteyerek istifa etti. Tutaşı'nın istifasının ardından yerine geçici olarak Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Toparlı, geçici başkan olarak atandı.

Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda Toparlı'nın geçici olarak başkanlık koltuğuna oturduğu, belediyede Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda 30 Temmuz Cumartesi günü 20'si AK Parti 10'u HDP ve 1' bağımsız olan meclis üyeleri yeni başkanı seçmek için toplanacağı kaydedildi. - MARDİN

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