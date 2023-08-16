Arpaçay'dan Kars'a Üniversiteye Ulaşım Sorunu

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Arpaçay'dan Kars'a dolmuş ücretlerinin yüksek olması nedeniyle çocukların üniversiteye hazırlanamadığını belirtti. Arpaçay belediyesinin otobüsüyle öğrencilerin yakıt parası maliyetine taşınması için çağrıda bulundu.

TACETTİN DURMUŞ

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Arpaçay'dan Kars'a dolmuş ücretleri kişi başı 120 lira. Üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın, staja giden öğrencilerimizin günlük 120 lirayı karşılama imkanı olmadığı için Arpaçay ilçemizin ve köylerimizin çocukları üniversiteye hazırlanamıyor. Biz, Arpaçay belediyesinin şu anda garajda bekletilmekte olan otobüsü marifetiyle öğrencilerimizi yakıt parası maliyetine taşıyacağız. ve bu çileye son vereceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Arpaçay'da; CHP Arpaçay İlçe Başkanı Kerem Ekinci ile birlikte esnafın sorunlarını dinledi.

Üniversite sınavına hazırlanan ve staj yapan öğrencilerin Arpaçay'dan Kars kent merkezine gidiş için yol ücretinin 120 lira olduğunu ancak belediyenin otobüsünün ise garajda bekletildiğini belirten Alp, şunları söyledi:

"Kars'ın Arpaçay ilçesindeyiz. Arpaçay ilçesindeki çocuklarımızın üniversiteye hazırlanma imkanları maalesef yok. Arpaçay'dan Kars'a, gidiş-geliş dolmuş ücretleri kişi başı 120 lira. Üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın, staja giden öğrencilerimizin günlük 120 lirayı karşılama imkanı olmadığı için Arpaçay ilçemizin ve köylerimizin çocukları üniversiteye hazırlanamıyor.

Bu sorunu çözmek için önümüzdeki yerel seçimlerde, bütün Arpaçay halkını; CHP etrafında kenetlenmeye çağırıyorum. Biz Arpaçay belediyesinin şu anda garajda bekletilmekte olan otobüsü marifetiyle öğrencilerimizi yakıt parası maliyetine taşıyacağız. ve bu çileye son vereceğiz."