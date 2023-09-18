Arnavutluk'ta Yunan azınlığın seçilmiş Belediye Başkanı tutukluluk halinin devamına karar verildi

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Temyiz Mahkemesi, ülkede 14 Mayıs'ta düzenlenen yerel seçimler öncesi gözaltına alınan Yunan azınlığın seçilmiş Belediye Başkanı Alfred Beleri'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Temyiz Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, "seçimlerde aktif yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alınan, Avlonya iline bağlı Himara Belediyesinin seçilmiş başkanı Beleri hakkında 21 Ağustos'ta Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkemesi tarafından verilen tutukluluğunun devamına ilişkin kararda değişikliğe gidilmediği kaydedildi.

Beleri'nin avukatları, müvekkillerinin serbest bırakılması ve belediye başkanı olarak görev yapmaya başlamasını sağlayacak yemin törenine katılmasına izin verilmesini talep ederek Beleri'nin "siyasi olarak cezaevinde tutulduğunu" öne sürdü.

Temyiz Mahkemesi ise 21 Ağustos tarihli kararı onaylayarak, Beleri'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

Bugünkü mahkeme oturumunda Beleri'nin Yunanistan'dan gelen avukatları ve Yunanistan'ın Tiran Büyükelçiliği temsilcileri de hazır bulundu.

Arnavutluk'taki mahkemeler daha önce de Beleri'nin serbest bırakılması ve yemin törenine katılmasına izin verilmesi taleplerini reddetmişti.

Öte yandan, Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkeme, hakkında "seçimlerde aktif yolsuzluk" suçlaması bulunan Beleri'nin davasının görülmesine hükmetti.

Ne olmuştu?

Beleri, 12 Mayıs'ta "seçimlerde aktif yolsuzluk" yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan soruşturmada, Beleri'nin "Himara ve köylerindeki vatandaşlara seçimde yarışan adaylardan birine oy vermeleri karşılığında belirli miktarlarda para teklif edildiği" yönünde oy satın alma faaliyetlerine karıştığı şüphesinin bulunduğu kaydedilmişti.

14 Mayıs'ta gerçekleşen yerel seçimlerde, Beleri, Himara Belediye Başkanı seçilmişti.

Ülkedeki Yunan azınlık mensubu Beleri'nin gözaltına alınması, Arnavutluk ve Yunanistan'daki siyasi partilerin ve yetkililerin tepkilerine neden olmuştu.