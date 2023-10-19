Arnavutluk'ta emekliler ve madenciler maaş artışı talebiyle protesto düzenledi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da toplanan bir grup emekli ile madenciler ve eski maden çalışanları, emekli maaşlarının artırılması ve şartlarının iyileştirilmesi talebiyle protesto düzenledi. Protestocular, meclis binası önünde toplanarak taleplerini dile getirdi. Muhalefet partisi milletvekilleri ise meclis oturumunu engelledi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da toplanan bir grup emekli ile madenciler ve eski maden çalışanları, emekli maaşlarının artırılması ve şartlarının iyileştirilmesi talebiyle protesto düzenledi.

Meclis binası önünde toplanan protestocular, emekli maaşlarının artırılması ve maden çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesini talep etti.

Protestocular ellerinde "Milyonlar çalınıyor, halk ise kuru ekmek yiyor" ve "Madencilerin statüsünü onaylayın" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteri sırasında bazı protestocular, meclis binasının bahçesine girmeye çalıştı. Güvenlik güçlerinin protestocuları engellemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

Meclis oturumuna muhalefet engeli

Öte yandan ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekilleri, protestonun devam ettiği sıralarda bazı yasa değişikliklerinin görüşülmesinin planlandığı meclis oturumunu engelledi.

Muhalefet milletvekilleri, bakan ve meclis yöneticilerinin oturması için ayrılan alanı işgal ederek oturumun başlamasına engel oldu.

Meclisten yapılan açıklamada oluşan şartlar nedeniyle oturumun ertelendiği bildirildi.

Protestoların devam edeceğini açıklayan milletvekilleri, meclisin hükümetin bir kurumu olmadığını savundu.