Arnavutluk'ta Berlin Süreci İçişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi

Arnavutluk'ta Avrupa Birliği (AB) ve Batı Balkanlar ülkeleri ile Avrupa Komisyonundan 26 üst düzey yetkilinin katılımıyla Berlin Süreci İçişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, entegre sınır yönetimi, organize suçla mücadelede bölgesel işbirliği ve Batı Balkanlar'da siber suç ortaklığı konuları görüşüldü.

Arnavutluk'ta Avrupa Birliği (AB) ve Batı Balkanlar ülkeleri ile Avrupa Komisyonundan 26 üst düzey yetkilinin katılımıyla Berlin Süreci İçişleri Bakanları Toplantısı düzenleniyor.

Başkent Tiran'daki Kongre Sarayı'nda düzenlenen bir günlük toplantıya, AB ve Batı Balkanlar ülkeleri ile Avrupa Komisyonundan 26 üst düzey yetkili katıldı.

Toplantıda, entegre sınır yönetimi, organize suçla mücadelede bölgesel işbirliği ve Batı Balkanlar'da siber suç ortaklığı konuları görüşülüyor.

Arnavutluk İçişleri Bakanı Taulant Balla, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Berlin Sürecinin göç yönetimi alanında çok yönlü bir yaklaşımın uygulanmasını teşvik ettiğini dile getirdi.

Balla, "Uluslararası sınır ötesi suç sorunuyla yüzleşmeli ve sınır kontrolünü güçlendirmeliyiz." dedi.

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska da, toplantıyı Batı Balkan ülkeleriyle işbirliği aracılığıyla ilerlemenin yolunu tartışmak için iyi bir fırsat olarak nitelendirdi.

Avrupa Komisyonu Göç ve İçişlerinde Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Johannes Luchner ise organize suç ve yolsuzlukla mücadelenin AB'nin siyasi programının merkezinde bulunduğunu ve önemli öncelikleri arasında yer almaya devam ettiğini belirtti.

Luchner, "Batı Balkanlar'daki ortaklarımız bu konuda önemli müttefiklerimizdir ve bu tehditlere karşı işbirliğimizi sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Berlin Süreci İçişleri Bakanları Toplantısı ekim ayında Tiran'da gerçekleşecek olan Berlin Süreci Liderler Zirvesi öncesi gerçekleşiyor.

2014 yılında eski Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından hayata geçirilen Berlin Süreci, Batı Balkan ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesini ve derinleştirilmesinin yanı sıra bu ülkelerin AB'ye entegrasyonunun hızlandırılmasını hedefliyor.????