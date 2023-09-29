Arnavutluk'ta Akdeniz Düzenleyici Otoriteler Ağı Genel Kurul Toplantısı Devam Ediyor

Arnavutluk'ta düzenlenen Akdeniz Düzenleyici Otoriteler Ağı (MNRA) 22. Genel Kurul Toplantısı ikinci gününde devam ediyor. Toplantıya UNESCO yetkilileri ve MNRA üyesi ülkelerin düzenleyici otoritelerinin temsilcileri katılıyor. Toplantıda medya eğitimi, medya özgürlüğü, cinsiyet eşitliği gibi konular ele alınıyor.

Arnavutluk'ta dün başlayan Akdeniz Düzenleyici Otoriteler Ağı (MNRA) 22. Genel Kurul Toplantısı ikinci gününde devam ediyor.

Başkent Tiran'daki Tugaylar Sarayı'ndaki toplantının ikinci günündeki çalışmalara, UNESCO yetkilileri ve MNRA üyesi ülkelerin düzenleyici otoritelerinin temsilcileri katılıyor.

UNECSO temsilcisi Ana Cristina Ruelas, yaptığı konuşmada, kurum olarak medya eğitimi konusunda çok çalıştıklarını söyledi.

Medya eğitiminden medya kuruluşlarının sorumlu olduğunu belirten Ruelas, "Medya eğitimi programlarından bahsederken kullanıcıların kapasitelerini güçlendirmeyi ve kültürel çeşitliliği teşvik etmeyi düşünmemiz gerekiyor. Nefret söylemiyle mücadele edecek şey budur ve bu yüzden önemlidir." dedi.

Ruelas, UNESCO olarak dijital yönetişim bağlamında insan haklarına ilişkin uluslararası standartlara sahip bir araç geliştirmeyi düşündüklerini dile getirdi.

Türkiye'yi toplantıda Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) bir heyet temsil ediyor.

Arnavutluk Görsel-İşitsel Medya Otoritesi (AMA) himayelerinde gerçekleşen Genel Kurul çalışmaları kapsamında MNRA'nın dönem başkanlığı Hırvatistan'dan Arnavutluk'a geçti.

İki günlük toplantıda katılımcılar, medya ortamının karşı karşıya kaldığı zorluklar, Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası (EMFA), cinsiyet eşitliği, medya eğitimi ve UNESCO kılavuz belgeleri gibi konuları görüşüyor.

1997'de kurulan MNRA'nın 27 üyesi bulunuyor.??????????????