Arnavutluk'ta 5 Yeni Bakan Göreve Başladı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın önerdiği ve Meclis'in onayladığı 5 yeni bakan görevlerine başlamak üzere yemin etti. Yemin töreni Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirildi ve bakanlar resmen göreve başladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın önerdiği ve Meclis'in onayladığı 5 yeni bakan görevlerine başlamak üzere yemin etti.

Başkent Tiran'da Cumhurbaşkanlığı'nda yeni bakanlar için yemin töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Bajram Begaj huzurunda yemin eden 5 yeni bakan, resmen göreve başladı.

Arnavutluk Meclisinde dün yapılan oylamada, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığına İgli Hasani'nin, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığına Albana Koçiu'nun, Eğitim ve Spor Bakanlığına Ogerta Manastirliu'nun, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığına Anila Denaj'ın, Devlet Hizmet Standardı Bakanlığının yerine kurulan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Devlet Bakanlığına Arbjan Mazniku'nun atanması kabul edilmişti.

Başbakan Edi Rama, Genel Başkanlığını yaptığı iktidar partisi Arnavutluk Sosyalist Partisinin (PS) 4 Eylül'deki Ulusal Meclis toplantısında yeni bakanları önermişti.???????