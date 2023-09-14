Arnavutluk'ta 233 Kişi Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı

Arnavutluk polisi, ülke genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 233 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler, silahlar ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Arnavutluk polisi, ülke genelinde birkaç şehirde 3 bin polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 233 kişiyi gözaltına aldı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü Muhamet Rrumbullaku ve İçişleri Bakanı Taulant Balla, başkent Tiran'da "mega operasyon" olarak adlandırdıkları "Tapınak" kod adlı uyuşturucu operasyonu hakkındaki detayları paylaştı.

Operasyon planını savcılık, narkotik soruşturma birimi ve 12 yerel emniyet müdürlüğüyle yaptıklarını belirten Rrumbullaku, başta başkent Tiran olmak üzere Dıraç, Görice, Avlonya ve Elbasan şehirlerinde faaliyet gösteren 23 suç grubuna darbe indirerek yok ettiklerini kaydetti.

Operasyonun, okul çevrelerinde, bar, restoran ve konutlarda uyuşturucu dağıtımının engellenmesi için düzenlendiğini ifade eden Rrumbullaku, son 8 ayda "uyuşturucu üretimi ve satışı" ile "uyuşturucu kaçakçılığı" suçlarından 170 soruşturma başlatıldığının altını çizdi.

İçişleri Bakanı Balla da bu operasyonun Arnavutluk hükümetinin ülkede "her türlü uyuşturucunun üretimi, ticareti ve dağıtımına karşı tavizsiz mücadele" konusundaki kararlılığını gösteren yeni bir yolculuğun yalnızca başlangıcı olduğuna işaret etti.

İçişleri Bakanlığı ve hükümetin, ülkedeki her türlü uyuşturucu dağıtım ağıyla mücadele etme kararlılığını ifade eden Balla, "Okul bölgelerinde güvenlik çevrelerinin oluşturulması ve korunması özel odak noktamız." dedi.

Yetkililer, 3 bin polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 233 kişinin gözaltına alındığını, 82 kişi hakkında da arama kararı çıkartıldığını, farklı uyuşturucu madde çeşitleri, silah, cep telefonları, para, uyuşturucuların tartılması, paketlenmesi ve dağıtılmasında kullanılan çeşitli araçların ele geçirildiğini de bildirdi.