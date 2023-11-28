Arnavutluk Milli Günü, Ankara'da kutlandı

ARNAVUTLUK Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Arnavutluk'un atanan Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, diplomatlar, misyon şefleri ve davetliler katıldı. Program iki ülkenin milli marşları ile başladı.

Bakan Tekin, Arnavutluk'un Türkiye'nin Balkanlar coğrafyasındaki stratejik ortağı olduğunu vurgulayarak, "Arnavutluk Başbakanının 6-7 Ocak 2021 tarihlerinde ülkemizi ziyareti sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızla imzaladıkları Ortak Siyasi Bildiri, ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkarmıştır. Böylece ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ve iş birliği tüm veçheleriyle daha sağlam bir zemine oturmuştur. 2023 yılı, yani bu yıl, Arnavutluk ile ilişkilerimizin yüzüncü yıl dönümüdür. Bizim de şanlı tarihimizde eşine rastlanmamış feraset ve fedakarlık örneğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılıdır" dedi.

Bakan Tekin, Arnavutluk ile iş birliğinin önemli ayaklarından birini de eğitimin oluşturduğunu belirterek, "Bu bağlamda, Arnavutluk ile eğitim ilişkilerimizin güçlenmesine de büyük önem atfediyoruz. Arnavutluk ile eğitim ilişkilerimiz, 6 Ocak 2021 tarihinde Ankara'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Eğitim Alanında İş birliği Anlaşması' çerçevesinde yürütülmektedir. Arnavut eğitim sisteminde Türkçenin, Arnavut dilinin de Türk eğitim sisteminde seçmeli ders olarak okutulması, öğrencilerimiz arasında kültür, dil ve tarih bağlarının gelişmesine önemli hizmetler sunacak değerde atılımlardır. Ülkemiz yükseköğretim kurumlarında Türkiye Bursları kapsamında 192, toplamda 1050 civarı Arnavut uyruklu öğrenci eğitimine devam etmektedir. Gelişen iş birliğimiz doğrultusunda da bu sayıların artmasını temenni ediyoruz. Uluslararası İmam Hatip Liselerimizde 97 Arnavut öğrencimizi misafir etmekten duyduğumuz memnuniyeti de eklemek isterim. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Arnavutluk uyruklu öğrencilerimize burs imkanı da sağlanmaktadır" diye konuştu.

Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej ise "Küçük ve güzel Arnavutluk'umuz fırsatlar ülkesidir. Ülkelerimiz çok iyi ve dostane ilişkileri, derin tarihi bağları, NATO'daki yakın ortaklık ve ittifakı ve iki ülkenin barış ve istikrar faktörü olarak konumunu ve sürekli verimli siyasi diyaloğu ve iş birliğini paylaşmaktadır. Türkiye gibi dost bir ülkede görev yapmaktan onur duymaktayım. Sizin sayenizde Türkiye benim ikinci evim oldu, kalbimden teşekkürlerimi sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.