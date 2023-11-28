Arnavutluk Milli Günü Ankara'da Kutlandı

Arnavutluk Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Arnavutluk'un atanan Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, diplomatlar, misyon şefleri ve davetliler katıldı. Program iki ülkenin milli marşları ile başladı.

"Arnavutluk Bayrak ve Bağımsızlık Günü", Ankara'da verilen resepsiyonda kutlandı.

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi olarak atanan Blerta Kadzadej'in ev sahipliği yaptığı resepsiyona, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bir otelde verilen resepsiyonda konuşan Bakan Tekin, Arnavutluk'un milli günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Sizleri ve kardeş Arnavutluk halkını en içten duygularla kutluyorum. Bu anlamlı günde sizlerle beraber olmaktan; sizlerin heyecanına, coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'un, Balkanlar coğrafyasında Türkiye'nin, "stratejik ortağı" olduğunu kaydeden Tekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6-7 Ocak 2021'de ülkemizi ziyareti sırasında Sayın Cumhurbaşkanı'mızla imzaladıkları Ortak Siyasi Bildiri, ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkarmıştır. Böylece ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ve işbirliği tüm veçheleriyle daha sağlam bir zemine oturmuştur."

İki ülke halkının dostluğu

Bakan?????? Tekin, Arnavutluk halkının Türk halkının kalbinde özel bir yere sahip olduğunu ve iki ülke halklarının zor günlerinde birbirine yardım ettiğini vurguladı.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin geçmişe dayandığına işaret eden Tekin, "Arnavutluk bizim gönül komşumuzdur. Ortak tarihimizin izleri; sadece siyasi arenada değil mimari doku, maddi kültür ögeleri ve medeniyet değerlerimizde ifadesini buluyor." dedi.

Türkiye- Arnavutluk işbirliğinin önemli ayaklarından birinin de eğitim olduğuna dikkati çeken Tekin, şöyle konuştu:

"Arnavutluk ile eğitim ilişkilerimizin güçlenmesine de büyük önem atfediyoruz. Arnavutluk ile eğitim ilişkilerimiz, 6 Ocak 2021'de Ankara'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması' çerçevesinde yürütülmektedir. Ülkemiz yükseköğretim kurumlarında Türkiye Bursları kapsamında 192, toplamda 1050 civarı Arnavut uyruklu öğrenci eğitimine devam etmektedir. Gelişen işbirliğimiz doğrultusunda da bu sayıların artmasını temenni ediyoruz."

"Türkiye benim ikinci evim oldu"

Kadzadej de Türkiye'yi ülkesinin "stratejik partneri "olarak tanımlayarak, "Ülkelerimiz, çok iyi ve dostane ilişkileri, derin tarihi bağları, NATO'daki yakın ortaklık ve ittifakı, iki ülkenin barış ve istikrar faktörü olarak konumunu ve sürekli verimli siyasi diyaloğu ve işbirliğini paylaşmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Arnavutluk'un fırsatlar ülkesi olduğunu söyleyen Kadzadej, "Dünyaya iyi bilinen dostluğumuzu sunuyoruz." dedi.

Kadzadej, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yoğunlaşmaya devam ettiğini ve Türkiye'nin, Arnavutluk'un en büyük ticaret ortaklarından biri haline geldiğini kaydetti.

Konuşmasına Türkçe olarak devam eden Kadzadej, "Sevgili eski ve yeni Türk dostlarım, Türkiye gibi dost bir ülkede görev yapmaktan onur duymaktayım. Sizin sayenizde Türkiye benim ikinci evim oldu, kalbimden teşekkürlerimi sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Resepsiyon, yemek ikramı ve müzik dinletisi ile devam etti.