Arnavutluk ile Frontex Arasında Operasyonel Faaliyetler İçin Anlaşma İmzalandı

Arnavutluk ile Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex arasında operasyonel faaliyetler konusunda anlaşma imzalandı. Anlaşma, Arnavutluk'un düzensiz göç sorununu çözmek ve bölge güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla yapıldı.

Arnavutluk ile Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex arasında operasyonel faaliyetler konusunda anlaşma imzalandı.

Arnavutluk İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşmaya Arnavutluk adına İçişleri Bakanı Taulant Balla, AB adına Avrupa Komisyonu Göç ve İçişlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Johannes Luchner ve AB'nin dönem başkanlığını yürüten İspanya'nın Tiran Büyükelçisi Alvaro Renedo Zalba'nın imza attığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balla, iyileştirilmiş anlaşmayı genişletilmiş Avrupa alanının ortak güvenliğine katkıda bulunma konusunda tartışılmaz iradenin sıradaki kanıtı olarak değerlendirdi.

"Frontex ile imzaladığımız iyileştirilmiş anlaşma, tam bir işbirliğinin temellerini atıyor"

Amaçlarının sadece AB'nin dış sınırlarının korunmasına yönelik topluluk mekanizmalarından faydalanmak olmadığını, aynı zamanda bölge ve ötesindeki güvenliğe katkıda bulunan bir ülke rolünü üstlenmek olduğunu vurgulayan Balla, "Frontex ile bugün imzaladığımız iyileştirilmiş anlaşma, emniyet güçleriyle daha da kaliteli ve tam bir işbirliğinin temellerini atıyor. Bu ortak operasyon aracılığıyla Arnavutluk'a yönelik düzensiz göç sorununu çok daha iyi bir şekilde çözebileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Luchner de 2019 yılından bu yana Arnavutluk'ta süregelen ortak operasyonların gerçekten olumlu sonuçlar getirdiğini, bu sayede düzensiz göçle sınır ötesi suçta azalma kaydedildiğini belirtti.

Anlaşmanın Arnavutluk ile AB'nin daha da yakınlaşmasının güçlü bir kanıtı olduğuna işaret eden Luchner, göçün gerçek bir meydan okuma olduğunu ancak işbirliği ve uygun bir sınır yönetimi modelinin uygulanmasıyla üstesinden gelinebileceğini bildirdi.

İspanyol Büyükelçi Zalba ise anlaşmanın tüm Batı Balkanlar bölgesiyle işbirliğinin güçlendirilmesine yardımcı olacağını ifade ederek, bunun AB ve AB'nin dönem başkanı İspanya için öncelik olduğunu vurguladı.

Arnavutluk ile Frontex arasında daha önce de düzensiz göç ve sınır ötesi suçlarla mücadele konusunda bir anlaşma imzalanmıştı.

AB Konseyi, geçen hafta Arnavutluk ile Frontex arasında operasyonel faaliyetler için anlaşma imzalanması konusunda karar alındığını duyurmuştu.

Konseyden yapılan açıklamaya göre Frontex, Arnavutluk'a göç akınları, yasa dışı göç ve sınır ötesi suç örgütleriyle mücadelede yardımcı olabilecek, iki taraf arasında ortak operasyonlar düzenlenebilecek. Ayrıca Frontex'in sınır yönetimi ekipleri, Arnavutluk'ta konuşlanabilecek.