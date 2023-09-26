Arnavutluk Başbakanı Rama, Sırbistan'ın ulusal yas ilanına tepki gösterdi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova'da öldürülen silahlı grup üyeleri için Sırbistan'da ulusal yas ilan edilmesine tepki gösterdi. Rama, bu durumun kabul edilemez olduğunu ve Avrupa-Atlantik topluluğunun kınanabileceğini belirtti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 24 Eylül'de Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olaylarda öldürülen silahlı grup üyesi 4 Sırp için Sırbistan genelinde yarın "ulusal yas" ilan edilmesine tepki gösterdi.

Rama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova'da öldürülen silahlı grup üyesi 4 Sırp için Sırbistan'da ulusal yas ilan edilmesinin sadece haksız ve kabul edilmez değil, aynı zamanda Avrupa-Atlantik topluluğunun kullanabileceği tüm söz ve araçlarla kınanabilir bir durum olduğunu ifade etti.

Arnavutluk Başbakanı Rama, 1 Kosova polisinin ölümüne yol açan ve Kosova Cumhuriyeti güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen silahlı grup üyeleri için Belgrad tarafından yas kararı alınmasını, Sırbistan'ın bölgeye ve Avrupa-Atlantik topluluğuna verebileceği en kötü sinyal olarak nitelendirdi.

Rama, Sırbistan'ın, "bu suç örgütünün üyeleri hakkında ciddi bir soruşturma açması gerekirken, 21. yüzyılla hiçbir ilgisi bulunmayan bu yas günü ilanıyla 1999'dan beri hiçbir zaman görülmemiş bir silahlı çatışmanın ateşini körüklediğini" vurguladı.

Sırbistan'ın, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa-Atlantik toplumunun değerleri ve ilkeleriyle mi yoksa 90'lı yıllardaki "utanç verici geçmişinin hayalet ve suçlarıyla" mı olacağına açık şekilde karar vermesi gerektiğine işaret eden Rama, AB ve ABD'nin, "Kosova'nın kuzeyindeki çatışmanın tırmanışını durdurmak için demokratik alarmı en üst seviyeye çıkartmak" ile "artık yetersiz kalan normalleşme diyalogu ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü taahhüdünü aynı seviyede tutmak" arasında açık şekilde karar vermesi gerektiğini kaydetti.

Kosova'ya da çağrıda bulunan Rama, Kosova'nın, savaştaki zaferi ve bağımsızlığın ilanından sonra tarihinin en büyük hedefi, Avrupa-Atlantik topluluğunun bir üyesi olarak nihai tanınmaya ulaşmak için bu toplulukla uyum ve anlayış içinde hareket edip etmemesi için ciddi şekilde düşünme zamanı olduğunu belirtti.

Sırbistan, 24 Eylül'de Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olaylarda hayatını kaybeden 4 Sırp için ülke genelinde yarın ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Olay

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da, 24 Eylül sabahı yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polis ölmüş, 1 polis yaralanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosovalı yetkililer, Banjska'da gerçekleşen operasyonda en az 4 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı.