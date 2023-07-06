Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Balkan Turuna Başladı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Birliği (AB) ve Batı Balkan ülkeleri liderlerinin katılımıyla düzenlenecek zirve öncesi Balkan turuna çıktı. Rama, Kosova'yı ziyaret etti ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşemedi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Birliği (AB) ve Batı Balkan ülkeleri liderlerinin katılımıyla "Berlin Süreci" girişimi kapsamında 16 Ekim'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek zirve öncesi çıktığı Balkan turu kapsamında Kosova'yı ziyaret etti.

Başbakan Rama, ziyaret kapsamında, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Meclis Başkanı Glauk Konjufca tarafından ayrı ayrı kabul edildi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise Arnavut mevkidaşı ile görüşmeyi, Rama'nın iki ülke arasında 14 Haziran'da yapılması planlanan ortak kabine toplantısını iptal etmesi nedeniyle kabul etmedi.

Konjufca ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yapmaktan kaçınan Rama, "Konuşmayacağım çünkü mevkidaşım yok." ifadesini kullandı.

Konjufca ise ulusal çıkarların her şeyden önce görülmesi gerektiğini ve Rama ile Kurti'nin yakın zamanda görüşeceğini söyledi.

Arnavutluk arkasında durduğu sürece Kosova'nın kendi davasında her zaman büyük adımlar attığına vurgu yapan Konjufca, "İki hükümet toplantısının iptal edilmesinden bu yana incindik ama Sayın Rama'yı hiç karşılamayacak kadar incinmedik, çünkü bence biz her zaman milletimizin menfaati yönünden bakmak zorundayız. Tabii ki bu yakında düzelecek, bu gece olmasa da yakında görüşeceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Konjufca ayrıca, Edi Rama tarafından ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına yönelik duyurulan tüzük taslağının Kosovalı Sırplar için bölgesel özerklik unsurları içerdiğini aktardı.

Başbakan Rama ile Cumhurbaşkanı Osmani arasındaki görüşmeyle ilgili Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, ekim ayında Tiran'da düzenlenecek "Berlin Süreci" zirvesi, bu ay Litvanya'nın Vilnius kentinde yapılacak NATO zirvesi ile Kosova'nın kuzeyindeki gerginliklerin ele alındığı ifade edildi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova'yla 14 Haziran'da yapılması planlanan ortak kabine toplantısının iptal edildiğini, bunun "Kosova'nın tüm Avrupa-Atlantik topluluğu ile ilişkilerinin her saat kötüleştiği koşullarda" gerçekleşemeyeceğini belirtmişti.

Rama, Balkan turu kapsamında yarın Bosna-Hersek, Karadağ ve Sırbistan'ı da ziyaret edecek.