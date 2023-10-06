Arnavutluk Bakanı: Kosova-Sırbistan diyaloğu barışa giden tek yol

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, Kosova'da yaşanan gerginliklere değinerek barışın sağlanması için Kosova-Sırbistan diyaloğunun önemini vurguladı. Almanya Dışişleri Bakanı ve AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri de konuşmalarda bölgedeki gerilimi ve çözüm yollarını ele aldı.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, Kosova'da son dönemde yaşanan gerginliklere değinerek barışa giden tek yolun Kosova- Sırbistan diyaloğu olduğunu söyledi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Berlin Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi.

Toplantının ardından Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Hasani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi basın toplantısı düzenledi.

Hasani, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ve bölgede artan gerilimle birlikte oluşan mevcut jeopolitik durumun birçok sorun ürettiğini, bunların sadece bölgenin değil aynı zamanda AB'nin de taahhüdüne ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Kosova'nın kuzeyinde son dönemde meydana gelen gerilim ile Kosova- Sırbistan diyalog sürecine de değinen Hasani, " Kosova'nın kuzeyinde çok ağır, suç teşkil eden bir terör saldırısı meydana geldi. Diyalog, normalleşme süreci yönündeki tutumumuz değişmemiştir ve AB ile ABD'nin tutumuyla tam bir uyum içerisindedir. Mevcut durumda Kosova- Sırbistan diyaloğu barışa giden tek yoldur." açıklamasında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ise Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının, Batı Balkanlar bölgesinin AB üyeliğini jeopolitik boyutta zorunlu ve gerekli bir sürece dönüştürdüğünü işaret ederek bu yönde ilerleyebilmek için önce "bölgedeki küçük ve büyük çatışmaların, eski yangınların kıvılcımlarının tamamen söndürülmesi gerektiğini" belirtti.

Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimin çözümünün anahtarının Belgrad ve Priştine'de olduğunu işaret eden Baerbock, "Sırp tarafının Kosova sınırındaki askeri varlığını artırması aracılığıyla yaptığı provokasyonlar, zaten gergin olan durumu daha da kızıştırdı. Bu, ağır silahlı bir terör çetesinin Kosova polisine yönelik sinsi saldırısının ardından gerçekleşti. Sırp hükümetinin 24 Eylül olaylarıyla ilgili soruşturma süreçlerini ilerletmesini ve olayların aydınlatılmasına katkıda bulunmasını bekliyoruz. Durum o kadar gergin ki NATO, KFOR'un varlığını artırdı." şeklinde konuştu.

Baerbock, Bosna Hersek'teki gelişmelere de değinerek "Bosna Hersek'teki siyaset de bölünme ve kaosu besliyor. Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, böylece tüm ülkeye karanlık gölgeler düşürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komiseri Varhelyi ise Berlin Süreci'nin, AB'nin genişleme gündemi için çok iyi ve tamamlayıcı bir platform olmasının yanı sıra AB'nin Batı Balkanlarla olan taahhüdünün bir parçası olduğunu vurguladı.

Kosova'nın kuzeyindeki gerilim ve Kosova-Sırbistan diyalogu sürecine de değinen Varhelyi, "Belgrad ile Priştine arasındaki gerilimin tamamen azaltılması gerekiyor. Diyaloga geri dönülmesi gerekiyor ve Ohri Anlaşması da dahil olmak üzere tüm önceki anlaşmaların uygulanarak sonuçlar alınması gerekiyor. Tüm faillerin adalet karşısına çıkarılması ve Sırp yetkililerin bu konuda bizimle tam bir işbirliği yapması gerekiyor." diye konuştu.

Berlin Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı 16 Ekim'de Tiran'da yapılacak Berlin Süreci Liderler Zirvesi öncesi gerçekleşiyor.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından 2014'de hayata geçirilen Berlin Süreci, Batı Balkan ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesinin yanı sıra bu ülkelerin AB'ye entegrasyonunun hızlandırılmasını hedefliyor.????