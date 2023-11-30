Arnavutluk Bakanı: Kosova'daki saldırı, Ukrayna'daki savaştan dikkatleri çekme çabası

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, Kosova polisine yapılan saldırının Batı Balkanlar'daki çatışmayı körükleyerek dikkatleri Ukrayna'daki savaştan çekme çabasının kanıtı olduğunu söyledi. Hasani, AGİT toplantısında konuştu ve Batı Balkanlar'da istikrar ve barış için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, Kosova polisine 24 Eylül'de yapılan saldırının, Batı Balkanlar'daki çatışmayı körükleyerek dikkatleri Ukrayna'daki savaştan çekme çabasının açık bir kanıtı olduğunu söyledi.

Bakan Hasani, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 30. Bakanlar Konseyi Toplantısında konuştu.

Hasani, Batı Balkanlar olarak, güçlü bir AGİT'in ne tür olumlu etkisi olabileceğini bildiklerini söyledi.

Arnavutluk'un, istikrarlı ve barışçıl bir Batı Balkanlar için güçlü ve proaktif şekilde çalışmaya devam ettiğini dile getiren Hasani, "Kosova'daki olaylar, Batı Balkanlar'daki çatışmayı körükleyerek dikkatleri Ukrayna'daki savaştan çekme çabasının açık bir kanıtıdır." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Hasani, AGİT başta olmak üzere güvenliklerine yönelik en büyük tehdidin Rusya ve onun Ukrayna'ya yönelik yasa dışı saldırganlığı olduğunu kaydetti.

Çatışma ve diğer krizlerin, terörizmin, organize suçların, şiddet içeren aşırıcılık ve siber suçların yanı sıra iklim değişikliğinin güvenlik üzerindeki olumsuz etkilerinin AGİT'in kapsadığı 1 milyardan fazla insan için acı ve zorluklara neden olmaya devam ettiğine değinen Hasani, bunların başta kadın ve çocuklar olmak üzere insan hakları ve temel özgürlüklere büyük zarar verdiğini vurguladı.

Afganistan veya Orta Doğu'da meydana gelen gelişmelerin, AGİT'in Asya ve Akdeniz'deki ortaklarıyla daha geniş kapsamlı işbirliği gerekliliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirten Hasani, şöyle konuştu:

"Doğal olarak Kosova ve Sırbistan'ın tüm anlaşmazlıklarını diyalog ile çözmeleri gerekmektedir. Diyalog dışında başka bir alternatif yoktur. Batı Balkanları, dolayısıyla Avrupa'yı daha güvenli hale getirmenin en iyi yolunun Kosova'nın bağımsızlığını kabul etmekten ve bu masada ve diğer tüm uluslararası forumlarda hak ettiği yeri vermekten geçtiğini hepimiz kabul etmeliyiz."