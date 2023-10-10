Arjantin Ekonomi Bakanı Massa, Hamas'ı terör örgütleri listesine dahil edeceğini açıkladı

Arjantin'de devlet başkanlığı için aday olan Ekonomi Bakanı Sergio Massa, seçimi kazanması halinde Hamas'ı terör örgütleri listesine dahil edeceğini duyurdu. Massa, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınayarak, sadece kınamakla kalmayacağını belirtti.

Arjantin'de devlet başkanlığı için aday olan Ekonomi Bakanı Sergio Massa, 22 Ekim'de yapılacak seçimi kazanması halinde "Hamas'ı terör örgütleri listesine dahil edeceğini" bildirdi.

Televizyon programında kozlarını paylaşan devlet başkanı adaylarından Massa, seçimi kazanması durumunda Hamas'ı terör örgütleri listesine alacağını duyurdu.

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınayan Massa, "Sadece kınamakla kalmayacağım, 10 Aralık'ta göreve başladığımda Hamas'ı Arjantin'de terör örgütleri listesine dahil edeceğim." ifadesini kullandı.

Sol ve İşçi Cephesi'nin devlet başkanı adayı Myriam Bregman ise sivil kayıplara dikkati çekerek, İsrail'in Filistin halkına yıllardır apartheid politikası uyguladığını hatırlattı.

Arjantin halkı, ekonomik krizin gölgesinde 22 Ekim'de genel seçimler için sandık başına gidecek.

Arjantin'de 13 Ağustos'ta yapılan ön seçimlerde en çok oyu alan aşırı sağcı popülist aday Javier Milei, devlet başkanlığı seçiminde favori aday olarak gösteriliyor.