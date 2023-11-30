Arjantin Devlet Başkanı Milei, Yeni Ekonomi Bakanını Duyurdu

Arjantin'de 19 Kasım'daki devlet başkanlığı seçimini kazanan Javier Milei, yeni ekonomi bakanını duyurdu.

ABD'deki temaslarını tamamlayan Milei, başkent Buenos Aires'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eski Merkez Bankası Başkanı ve Maliye Bakanı Luis Caputo'nun yeni ekonomi bakanı olacağını duyurdu.

Milei, ABD ziyaretinde Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileriyle bir araya geldiğini belirterek, "ABD'deki toplantılar olağanüstüydü, üstleneceğimiz ekonomik programı sunduk. Arjantin'in sorunlarını çok iyi anlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Dış politikada köklü değişime gideceklerini kaydeden Milei, "ABD, İsrail ve Batı ile aynı çizgide olma yönündeki tarihi pozisyonumuzu bir kez daha ifade ettik." dedi.

Arjantin basınında yer alan haberde Milei'nin yeni dışişleri bakanının Özgürlük Gelişimi Partisinin Dış Politika Sorumlusu Diana Mondino olacağı öne sürüldü.

Milei, 10 Aralık'ta Alberto Fernandez'den devralacağı devlet başkanlığı görevini 2027'ye kadar yürütecek.