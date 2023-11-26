Arjantin Devlet Başkanı Milei, Yahudi Ayinine Katıldı

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini kazanan Javier Milei, Yahudi ayinine katıldı. Başkent Buenos Aires'teki Balvanera semtinde gerçekleşen ayinde Milei, Haham David Pinto Shlita'dan kutsama duası aldı. Milei'nin kız kardeşi de ayine eşlik etti.

Arjantin'de 19 Kasım'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kazanan Javier Milei, Yahudi ayinine katıldı.

Başkent Buenos Aires'teki Balvanera semtinde Yahudi ayinine katılan Arjantin'in yeni seçilmiş Devlet Başkanı Milei, Haham David Pinto Shlita'dan kutsama duası aldı.

Başına "kipa" takan Milei'ye ayin esnasında kız kardeşi Karina Milei'nin de eşlik ettiği görüldü.

Milei'yi elinden tutan ve yeni görevinde başarı dileyen Haham Shlita, "Tanrı'dan Arjantin ulusunu korumasını ve Arjantin'i eski haline döndürmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Görevi 10 Aralık'ta mevcut Devlet Başkanı Alberto Fernandez'den devralacak Milei, Arjantin'de 2027'ye kadar devlet başkanlığı görevini yürütecek.

Seçimi kazandığından bu yana Milei'nin Libertador Hotel'te kabinesini belirlemek için ekibiyle toplantı yaptığı bildirildi.

Milei, Yahudi inancına ilişkin birkaç yıl önce yaptığı açıklamada, "Yahudiliğe geçmeyi düşünüyorum ve Arjantin tarihindeki ilk Yahudi cumhurbaşkanı olmayı arzuluyorum." demişti.