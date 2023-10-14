Arjantin Devlet Başkanı: Kuşak ve Yol İnisiyatifi Arjantin'in kalkınmasını destekliyor

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Arjantin'in kalkınmasını desteklediğini ve Çin'in küresel olarak savunduğu koşulsuz çok taraflılık için bir paradigma işlevi gördüğünü söyledi.

BUENOS AİRES, 14 Ekim (Xinhua) -- Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Arjantin'in kalkınmasını desteklediğini ve Çin'in küresel olarak savunduğu koşulsuz çok taraflılık için bir paradigma işlevi gördüğünü söyledi.

Fernandez, hükümet merkezinde kısa süre önce Xinhua'ya verdiği özel söyleşide, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin "diğer ülkelere yönelik büyük saygı tutumuna" sahip olduğunu ve bunun "boyun eğdirme yaklaşımı" olmadığını kaydetti.

"Çin, son derece büyük bir ülke. Uluslararası ticarete objektif şekilde liderlik eden ve Arjantin'e gerçekten son derece iyi davranan bir ülke" diyen Fernandez, yakın zamanda 3. Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak için Beijing'e gidecek.

Arjantin 2022'nin Şubat ayında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 2013 yılında önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılma konusunda bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Çin'in Arjantin için "gerçek bir yatırımcı", değerli bir ortak ve dost olduğunu belirten Fernandez, "Finansal spekülasyonlarda bulunmak için ara sıra yatırımda bulunan bir Çin sermayesi söz konusu değil. Bunlar, uzun soluklu yatırımlar. Bunlar, iş yaratan yatırımlar. Bunlar, ülkenin bir parçası olma, Arjantin'in kalkınmasını Arjantin'le paylaşma iradesini açık şekilde ifade eden yatırımlar" diye konuştu.

Fernandez, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin halklar arası etkileşimi ve ülkeler arasındaki bağlantıyı güçlendirmede ve aşamalı şekilde insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa edilmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

"Çin, çok taraflılık düşüncesini en iyi yorumlayan ülke" diyen Arjantin Devlet Başkanı, Çin gibi önde gelen bir ülkenin, çok taraflılıkta başı çekme rolünü üstlenmesinin, "gelişmekte olan ülkelerin umut ve beklentilerini artırdığını" söyledi.

Xi ile çeşitli vesilelerle birkaç kez biraraya geldiğini hatırlatan Fernandez, bu toplantıların her seferinde kendisi açısından son derece yararlı geçtiğini, Xi'nin sadece Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni değil, aynı zamanda Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi gibi başka "değerli" çok taraflı inisiyatifler önerdiğini vurguladı.

Fernandez, "Dünyada hegemonyacılığın sonu geldi... Çok taraflılığın zamanı geldi ve tüm bu fikirler, tüm bu öneriler daha iyi bir çok taraflılığa imkan sağlıyor" dedi.

Fernandez, "herkesin birbirine saygı gösterdiği bir entegrasyonu teşvik etmeye çalışan" bu inisiyatiflerin "doğru bir yönde ilerlediğini" ifade etti.