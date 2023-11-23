Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Arjantin'de 19 Kasım'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimini kazanan Javier Milei, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefon görüşmesi yaptı. Cameron, Milei'yi seçim başarısından dolayı tebrik etti ve birlikte çalışabileceklerini belirtti.

Arjantin'de 19 Kasım'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimini kazanan Javier Milei, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefon görüşmesi yaptı.

İngiltere'nin Buenos Aires Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, Cameron'un, Milei'yi seçim başarısından ötürü tebrik ettiği belirtildi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapılan açıklamada, "İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, seçilmiş Devlet Başkanı Javier Milei ile telefonda görüştü. Cameron, seçimdeki zaferi dolayısıyla Milei'yi tebrik ediyor ve ona görevinde başarılar diliyor. Birleşik Krallık ve Arjantin'in birlikte çalışarak başarabilecekleri çok şey var." ifadesi kullanıldı.

Milei de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini tebrik eden liderlere yönelik, "Ekibimizi tebrik etmek ve Arjantin'in geleceği için iyi dileklerini iletmek için benimle iletişime geçen dünya liderlerine teşekkür ederim." dedi.

Arjantin'de 2027'ye kadar devlet başkanlığı görevini yürütecek olan Milei, 10 Aralık'ta görevi Alberto Angel Fernandez'den devralacak.