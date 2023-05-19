Arjantin'de Peronizm yeni cumhurbaşkanı adayı arıyor

Arjantin'de hükümet bloğu Peronizm, eski Cumhurbaşkanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner'in aday olmayacağını açıklamasının ardından 22 Ekim'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeni aday arayışına girdi. Yüksek enflasyon ve ekonomik zorlukların yaşandığı ülkede, Peronizm'in muhtemel adayları arasında Ekonomi Bakanı Sergio Massa, İçişleri Bakanı Eduardo "Wado" de Pedro, Bakanlar Kurulu Başkanı Agustin Rossi ve 2015'te aday olan Daniel Scioli'nin isimleri geçiyor.

Arjantin siyasetinin önde gelen akımlarından hükümet bloğu Peronizm, eski Cumhurbaşkanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner'in ekim ayından düzenlenecek seçimlerde aday olmayacağını duyurmasının ardından aday belirlemek için çalışmalara başladı.

Ulusal basında çıkan habere göre, Fernandez de Kirchner'i aday olması için ikna edemeyen Peronizm, 22 Ekim Cumhurbaşkanı Seçimleri için yeni aday belirlemek için çalışıyor.

İktidar partisinin muhtemel cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen Ekonomi Bakanı Sergio Massa, Fernandez de Kirchner'e yakınlığıyla bilinen İçişleri Bakanı Eduardo "Wado" de Pedro, Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez'e yakın Bakanlar Kurulu Başkanı Agustin Rossi ve 2015'de Peronizm'in Cumhurbaşkanı adayı Daniel Scioli'nin isimlerinin adaylar arasında geçtiği bildirildi.

Yüksek enflasyon ve ekonomik zorluklarla mücadele eden Arjantin, 13 Ağustos'ta ön seçimlere, 22 Ekim'de ise cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidecek.

Arjantin'de ön seçimler

Ülkede genel seçimlerin özeti olarak görülen ve "Las Paso" olarak bilinen ön seçimler, genel seçimlerde yarışacak adayları belirlemek için yapılıyor.

Ön seçimde, siyasi partilerin bir araya gelerek oluşturdukları koalisyonları, genel seçimde temsil edecek başkan adayları belirleniyor.

Arjantin halkı, seçimlerde, devlet başkanı ile başkan yardımcısı adayının yanı sıra 127 ulusal milletvekili ve 24 senatör adayı için de oy kullanıyor.

Ön seçim, siyasi tarafların seçim öncesi oy oranlarının tahmin edilebilmesine olanak sağlıyor.

Arjantin halkı, bir koalisyonun ön seçimde alacağı oy oranının, başkanlık seçimlerinde de çok değişmeyeceğini düşünüyor.

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, 2019'daki ön seçimlerde yüzde 47, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yüzde 48 oy alarak seçilmişti.

Fernandez de Kirchner aday olmayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fernandez de Kirchner, kendisine ait internet sitesinde 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, yargıyı, muhalefetle ittifaka girmekle ve yeniden aday olmasını yasaklamaya çalışmakla suçlamıştı.

Kirchner, partisinin aday olması yönündeki ısrarlarına rağmen ekim ayındaki seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını belirtmişti.

Fernandez de Kirchner, Aralık 2022'de, yargılandığı yolsuzluk davasında 6 yıl hapis ile kalıcı olarak kamu görevinden men cezasına çarptırılmıştı.

Arjantin'de çeşitli dallara bölünmüş politik bir akım olarak ülke siyasetinde önemli yere sahip Peronizm (Peronculuk), sosyal adalet ve milliyetçilik anlayışıyla, eski Devlet Başkanı Juan Domingo Peron'a ithafen kuruldu.